Klassieke attractie uit Slagharen maakt comeback in Italië, in een nieuwe gedaante

FOTO'S Een verdwenen attractie uit Attractiepark Slagharen duikt plotseling weer op in Italië. Lang geleden stonden er in het Overijsselse pretpark twee opvallende molens van de legendarische Duitse fabrikant Schwarzkopf, gedecoreerd als enorme planeten: de zweefmolen Zweefapollo en een vergelijkbaar exemplaar met draaiende ruimtecapsules: Apollo 14.

De Zweefappollo is vandaag de dag nog steeds te vinden in Slagharen onder de versimpelde naam Apollo. De andere molen, Apollo 14, verdween halverwege de jaren tachtig uit het park. Sindsdien dook de attractie op verschillende plekken in het Verenigd Koninkrijk op. In Engeland is de Apollo omgebouwd tot zweefmolen, net als het exemplaar dat achterbleef in Slagharen.

Toen het Schotse park Loudoun Castle eind 2010 sloot, leek het doek definitief gevallen voor de tweede Apollo. De attractie werd online aangeboden voor 90.000 euro, maar kopers bleven aanvankelijk uit. Nu is er toch een nieuwe bestemming gevonden voor de klassieker. De Italiaanse trekpleister Movieland Park heeft de Apollo in huis gehaald én een opknapbeurt gegeven.



Bezoekers van het filmpark aan het Gardameer komen de attractie voortaan tegen onder de naam Driller, in het vernieuwde themagebied Bugs Town. Een parkdeel met de naam Stone Age werd afgelopen winter getransformeerd tot een cowboystadje dat bewoond wordt door gigantische insecten. Driller is de belangrijkste nieuwigheid.



Er kwamen gondels gedecoreerd als rondvliegende insecten. De iconische planeet heeft het niet overleefd: in het midden van de constructie is nu een grote drilboor zichtbaar. Drie andere attracties in het gebied kregen een nieuw thema en een andere naam: de polyp Casino, het schommelschip Iron Pick en de boomstambaan Grand Canyon Steamer. Kinderachtbaan Bront'O'Ring werd vervangen door een rondrit in een mijnkarretje: Eldorado Express.



