Efteling

Terug van weggeweest: Efteling-papiervreter Inca Gijs staat weer bij de Piraña

VIDEO Bij wildwaterbaan Piraña in de Efteling is weer een werkende Holle Bolle Gijs te vinden. Nadat het oorspronkelijke beeld van Inca Gijs eind februari onverwachts werd gesloopt, keerde een volledig nieuwe variant terug. Daarmee heeft een iconische Efteling-bewoner na 42 jaar een tweede leven gekregen.

Bijna twee weken geleden werd de originele Inca Gijs, gemaakt van beton, aan gruzelementen geslagen. Inmiddels is op dezelfde plek, bij horecapunt Casa Caracol, een compleet nieuw exemplaar verschenen. De nieuwe versie kreeg een grotere mond, zodat het afval minder snel blijft steken.

De oorspronkelijke papierslokker stamt uit 1984. Ontwerper Ton van de Ven baseerde de figuur op een offerbeeld dat voorkomt in verschillende Midden-Amerikaanse culturen. De originele versie was gegoten uit sierbeton en daarmee uniek binnen de Holle Bolle Gijs-figuren in de Efteling, die normaal gesproken van polyester zijn gemaakt. De nieuwe uitvoering bestaat wel uit polyester.



Opening vergroot

Inca Gijs kampte de afgelopen jaren geregeld met verstoppingen. In 2019 werd de mond daarom afgesloten met een rooster. Een jaar later deed de Efteling nog een poging om de papiervreter te repareren, maar enkele weken later ging het alweer mis. Bij de nieuwe versie is de opening vergroot, in de hoop dat de verstoppingsproblemen definitief verleden tijd zijn.



Het bekende geluidsfragment bleef behouden. We horen wijlen Efteling-ontwerper Henny Knoet "Papier... Hier..." zeggen. Wanneer er afval de mond in gaat, klinkt het geluidseffect van een plons. Knoet is ook de stem van een andere Holle Bolle Gijs: Nijltje in het Teiltje in speeltuin Kleuterhof. Verder is hij te horen in Fata Morgana en De Vliegende Hollander.