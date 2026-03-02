Plopsaland Resort Belgium

Oeps: Plopsaland Belgium toont per ongeluk Kabouter Plop-videoclip met blackface in wachtrij

FOTO'S Bezoekers van Plopsaland Belgium hebben kunnen kijken naar een Kabouter Plop-clip die het daglicht eigenlijk niet meer kan verdragen. In de videoclip voor het Plop-liedje Wij Dansen uit 1999 is te zien hoe de kabouters Plop, Lui, Klus, Kwebbel en Smul in blackface op trommels slaan en rond een vuur dansen.

In de huidige tijdsgeest zou de kabouter ervoor gecanceld worden, maar eind jaren negentig keek niemand op of om na het verschijnen van de beelden. Vandaag de dag is Studio 100 de video uiteraard liever kwijt dan rijk. Daarom is de clip niet meer te zien op de officiële Studio 100-kanalen. Toch werden de beelden getoond in Plopsaland.

Bezoekers van de Plopsaland-vestiging in De Panne konden delen van de omstreden videoclip afgelopen maand bekijken in de wachtrij van de bootjesattracties Het Bos van Plop. Een foutje, bevestigt een Plopsa-woordvoerder aan Looopings. "Er waren meerdere dvd's in omloop en vermoedelijk is er een keer per ongeluk de verkeerde dvd gebruikt", legt de voorlichter uit.



Film uit 2013

"Nu gaan we alleen nog de dvd van Plop en de Wenssteen afspelen." Dat is een film uit 2013, zonder controversiële scènes. Plopsaland heeft plannen om nieuwe clips te produceren voor de wachtrij van de attractie. Die moeten over enkele weken te zien zijn. Men wil ook enkele Franstalige nummers toevoegen, voor bezoekers uit Wallonië en Frankrijk.



De gewraakte blackface-scène is in ieder geval niet meer te zien. Het verschijnen van de beelden is extra pijnlijk omdat Plopsaland net twee donkere kabouters had geïntroduceerd in het kabouterbos. Sinds een grote opknapbeurt, afgelopen winter, komen bezoekers voor het eerst figuren met een donkere huidskleur tegen tijdens de overdekte vaartocht.



Verfjes

In het nummer Wij Dansen zingt Kabouter Kwebbel over een merkwaardige activiteit. "Klus kreeg toen een goed idee, hij ging z'n verfjes halen", klinkt het. "We schilderden ons samen zwart en maakten mooie kralen", reageert Kabouter Lui. "We speelden op een stoeltamtam en maakten buiten vuurtjes", zegt Klus.











