Looopings vernieuwt pagina's met wachttijden: overzichtelijke lay-out met kleurcodes

Looopings heeft de pagina's met actuele wachttijden vernieuwd. Het is in 2026 precies tien jaar geleden dat de wachttijden van een groot aantal Europese attractieparken online zichtbaar werden op looopings.nl/wachten. Ter gelegenheid van dat jubileum zijn er subtiele aanpassingen verricht aan de lay-out, zowel op desktops als mobiele apparaten.

De basis bleef hetzelfde: een overzichtelijke lijst met attracties en shows, met de bijbehorende wachttijd of aanvangstijd. Vooruitlopend op het nieuwe pretparkseizoen kwam er wel een andere opmaak. Voor het eerst wordt er gebruikgemaakt van kleurcodes. Rustige attracties worden groen weergegeven, drukkere attracties oranje en zeer drukke attracties rood.

Ook nieuw is dat de parknamen op de voorpagina een groene omlijsting krijgen als er data beschikbaar is. Zo wordt in één oogopslag duidelijk welke attractie- en dierenparken op dit ogenblik geopend zijn. Tot slot kwamen er nieuwe lijsten op de homepage: Looopings toont nu ook de langste wachttijden en gemiddeld drukste parken van dit moment.



190 minuten

De langste wachtrij in Europa is momenteel de 190 minuten lange virtuele wachtrij voor Danse Macabre in de Efteling. Daarna volgt Big Thunder Mountain in Disneyland Paris met 75 minuten. Het Disneyland Park staat nu ook bovenaan de top vijf van drukste bestemmingen, met een gemiddelde wachttijd van 32 minuten op basis van 26 attracties met een wachttijd van vijf minuten of meer.



Alle getoonde gegevens zijn gebaseerd op realtime wachttijdinformatie van de parken zelf, afkomstig van apps en websites. Inmiddels bevat het overzicht wachttijden van tientallen attractie- en dierenparken in Europa, verspreid over Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje, Italië, Zweden, Polen, Denemarken en Oostenrijk.



