Pairi Daiza

's Nachts in Pairi Daiza: hoe is het om na sluitingstijd te dwalen door de grootste tropische kas ter wereld?

VIDEO Wie de populairste dierentuin van de Benelux voor zichzelf alleen wil hebben, kan een overnachting boeken tussen de dieren. Verblijfsgasten van Pairi Daiza krijgen namelijk de kans om na sluitingstijd door de Belgische dierentuin te dwalen. Voorheen was slechts een gedeelte van het park 's nachts toegankelijk. Sinds afgelopen weekend mogen logees overal komen, ínclusief de nieuwe overdekte themawereld Edenya.

Het biedt hotelgasten de mogelijkheid om de grootste tropische kas ter wereld na zonsondergang te ontdekken. Nadat Looopings eerder al één van de hotelkamers en de bijzondere restaurants in beeld bracht, is er nu ook een uitgebreid videoverslag van de rest van de beleving in Edenya. Een bijna zeventien minuten durende reportage laat zien hoe het is om de serre 's nachts te betreden.

Naarmate het later wordt, wordt de verlichting in de kas blauw om maanlicht te simuleren. Even voor middernacht gaat alle sfeerverlichting uit, zodat de dieren voldoende nachtrust krijgen. Alleen de lampjes op de paden blijven dan nog aan. Bezoekers kunnen wel 24 uur per dag langs en door de dierenverblijven wandelen.



Nachtdieren

Met een beetje geluk spotten ze hier en daar nog nachtdieren. Het zorgt voor een tropische ervaring in het duister, onder een glazen overkapping van 4 hectare. Touwbruggen en wandelpaden op grote hoogte worden 's avonds wel afgesloten. Jassen en truien kunnen in de hotelkamer blijven: in Edenya is het gedurende het hele jaar minimaal 18 graden.



De meest opvallende diersoorten in Edenya zijn de jaguar, de drilaap, het dwergnijlpaard, de slingeraap, de brazzameerkat, de reuzenotter, de laaglandtapir, capibara, de dikkopschildpad, de Peruviaanse doodshoofdaap, de reuzenmiereneter en de fossa. Binnen enkele weken verwacht Pairi Daiza twee zeekoeien, afkomstig uit ZooParc de Beauval in Frankrijk.