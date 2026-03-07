Disneyland Paris

'Bijna echt': Gamer haalt alles uit de kast voor replica van Disney's Big Thunder Mountain in computerspel

VIDEO Een Duitse gamer heeft alles uit de kast getrokken voor een digitale replica van één van de meest iconische achtbanen in Europa: Big Thunder Mountain in Disneyland Paris. Een youtuber met de naam Rudi Rennkamel laat zien hoe hij de beroemde mijntrein in het Franse Disney-resort zo goed mogelijk heeft nagebouwd in computerspel Planet Coaster 2.

De maker vertelt dat Big Thunder Mountain lang geleden de allereerste achtbaan was waar hij ooit instapte. Dat geeft de creatie een emotionele lading, vertelt hij op zijn YouTube-kanaal. Voor de virtuele coaster en het omliggende gebied maakte Rennkamel onder meer gebruik van originele bouwtekeningen.

Zijn broer hielp bij het uittekenen van de baan. Het bleek in de praktijk echter niet mogelijk om dezelfde schaal aan te houden als in het echt, omdat achtbaanstations in Planet Coaster 2 veel groter zijn dan echte stations. Daarom koos hij voor de schaal 1:1,2. Er ging meer dan tweehonderd uur werk in zitten.



Gokken

De gamer liep tegen verschillende uitdagingen aan. Zo spreken bronnen elkaar tegen over de exacte afmetingen van de achtbaan. Daardoor zat er soms niets anders op dan te gokken op basis van foto's en onride-video's. Ook het creëren van de rotsformaties kostte veel tijd.



Elk rotsblok werd afzonderlijk geplaatst, om de typische rood-oranje uitstraling van Big Thunder Mountain zo nauwkeurig mogelijk na te bootsen. Zelfs kleine details, zoals cactusposities en losse stenen, zijn gebaseerd op referentiebeelden uit het echte park.



Hart en ziel

"Het is een project waar ik mijn hart en ziel in heb gestoken en ik hoop dat jullie het mooi zullen vinden", aldus Rennkamel. Een ruim zeven minuten durende filmische video met het eindresultaat heeft de titel "Bijna echt". Daarnaast zette de Duitser een uitlegvideo online waarin hij laat zien hoe hij te werk is gegaan. Die duurt bijna 55 minuten.