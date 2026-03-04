Bellewaerde

Nieuw logo en modernere mascotte: Bellewaerde Park voert nieuwe huisstijl in

FOTO'S Bellewaerde Park heeft vanochtend een nieuwe huisstijl gepresenteerd. Het Belgische pretpark kiest voor een aangepaste visuele identiteit, met een vernieuwd logo en een gemoderniseerde versie van mascotte Koning Leeuw. De moderne look van het personage werd afgelopen jaar al getest.

Volgens het park gaat het om een evolutie van de bestaande uitstraling, maar "géén revolutie". Het logo kreeg een modernere vormgeving, bedoeld om beter aan te sluiten bij de huidige positionering van Bellewaerde. Tegelijk moesten herkenbaarheid en authenticiteit behouden blijven.

Ook de mascotte heeft een verandering ondergaan. Koning Leeuw, al jarenlang het gezicht van het park in Ieper, verschijnt voortaan in een vernieuwde vorm. De leeuw wordt "krachtiger en moderner" afgebeeld. Na zijn facelift krijgt hij een prominentere rol in de communicatie van het park.



Eigenheid

Daarmee wil Bellewaerde hem nadrukkelijker inzetten als herkenbaar symbool van het park. De vernieuwde huisstijl zal zowel in het park zelf als in externe communicatie worden doorgevoerd. "Bellewaerde bewijst dat je kan groeien en vernieuwen zonder je identiteit en eigenheid te verliezen", laat men weten.























