Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Bellewaerde

Nieuw logo en modernere mascotte: Bellewaerde Park voert nieuwe huisstijl in

Vandaag, 12.29 uur

FOTO'S Bellewaerde Park heeft vanochtend een nieuwe huisstijl gepresenteerd. Het Belgische pretpark kiest voor een aangepaste visuele identiteit, met een vernieuwd logo en een gemoderniseerde versie van mascotte Koning Leeuw. De moderne look van het personage werd afgelopen jaar al getest.

Volgens het park gaat het om een evolutie van de bestaande uitstraling, maar "géén revolutie". Het logo kreeg een modernere vormgeving, bedoeld om beter aan te sluiten bij de huidige positionering van Bellewaerde. Tegelijk moesten herkenbaarheid en authenticiteit behouden blijven.

Ook de mascotte heeft een verandering ondergaan. Koning Leeuw, al jarenlang het gezicht van het park in Ieper, verschijnt voortaan in een vernieuwde vorm. De leeuw wordt "krachtiger en moderner" afgebeeld. Na zijn facelift krijgt hij een prominentere rol in de communicatie van het park.

Eigenheid
Daarmee wil Bellewaerde hem nadrukkelijker inzetten als herkenbaar symbool van het park. De vernieuwde huisstijl zal zowel in het park zelf als in externe communicatie worden doorgevoerd. "Bellewaerde bewijst dat je kan groeien en vernieuwen zonder je identiteit en eigenheid te verliezen", laat men weten.











Meer Bellewaerde
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be