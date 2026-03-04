Bellewaerde

Megaschommel aan het water: Bellewaerde Park geeft update van bouwwerkzaamheden

VIDEO In het Belgische pretpark Bellewaerde Park wordt gewerkt aan twee nieuwe attracties en een vernieuwd restaurant, onderdeel van de Canda-zone. Zo kunnen bezoekers aankomend seizoen in een wild swing XL stappen, volgens Bellewaerde "'s werelds grootste schommel in zijn soort", met 24 zitplaatsen. De naam wordt Seesaw Swing.

Op actuele beelden is te zien dat de constructie al volledig overeind staat. De toevoeging, afkomstig van de Duitse firma ART Engineering, moet zorgen voor "een panoramisch uitzicht, hoog boven de vijver". Men ziet Seesaw Swing als "een nieuwe family-favorite in wording".

In de buurt wordt gewerkt aan Timber Trail, een 500 meter lang houten avonturenparcours boven het water. De bestaande horecagelegenheid Canadian Burger krijgt een grote upgrade. "Het warme houten gebouw nodigt uit om gezellig binnen te zitten, met maar liefst zeshonderd plaatsen, of te genieten op het ruime buitenterras", laat het park weten.



Bezoekersaantal

De nieuwigheden moeten ervoor zorgen dat het bezoekersaantal van ongeveer 800.000 per jaar de komende jaren zal stijgen. Achter de schermen worden ondertussen voorbereidingen getroffen voor de komst van meerdere achtbanen, een attractiehal en verblijfsaccommodaties.











Bellewaerde benadrukt dat het park vandaag de dag een plaats verdient "tussen de grote Belgische parken". De afgelopen jaren zou er 90 miljoen euro geïnvesteerd zijn, al wordt dat bedrag verder niet gespecificeerd. Vandaag werd eveneens een nieuwe huisstijl voorgesteld, met een aangepaste mascotte.