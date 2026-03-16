Video: Rapunzel heeft voortaan haar eigen attractie in Disneyland Paris, waarin je zwiert onder lantaarns

VIDEO Disney-prinses Rapunzel heeft voortaan haar eigen attractie in Disneyland Paris. Deze maand opent Raiponce Tangled Spin, een bootjesmolen die volledig in het teken staat van de populaire animatiefilm Tangled uit 2010. Bezoekers zwieren rondjes onder een dak vol met lantaarns, als verwijzing naar de iconische I See The Light-scène uit de film.

Zo beleven bezoekers als het ware hun eigen Lantern Festival. Het plafond bestaat uit schilderingen die volgens het verhaal zijn gemaakt door Rapunzel zelf. Haar kwasten en andere verfbenodigdheden liggen tentoongesteld in de wachtrij. Mandy Moore, de originele stem van Rapunzel, verzorgde de Engelstalige welkomstboodschappen en veiligheidsinstructies.

Er zijn twee verschillende soundtracks: nieuwe arrangementen van de nummers I See The Light en Kingdom Dance. "In de film is de melodie van I See The Light meer een romantische ballade, dus hebben we die voor de attractie opnieuw geïnterpreteerd en er een levendiger ritme aan gegeven, als een wals", zegt creative director Andy Martin.



Italiaanse fabrikant

Raiponce Tangled Spin is te vinden in Adventure Way, één van de twee nieuwe themagebieden in het Walt Disney Studios Park, dat eind deze maand wordt hernoemd naar Disney Adventure World. De attractie, vergelijkbaar met Mad Hatter's Tea Cups in het nabijgelegen Disneyland Park, werd geleverd door de Italiaanse fabrikant Zamperla.



Er is geen minimumlengte. Wie geen zin heeft om in de wachtrij te staan, kan via de Disneyland-app een Disney Premier Access-ticket kopen. De tarieven zijn nog niet bekend. Op zondag 29 maart wordt Disney Adventure World officieel geopend voor publiek, maar tot die tijd zijn er regelmatig previews voor abonnementhouders en andere genodigden.