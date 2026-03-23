RTL-spelshow The Box opgenomen in de Efteling: kandidaten moeten sprookjes raden in de achtbaan

FOTO'S Een aflevering van de grote RTL-spelshow The Box speelde zich deels af in de Efteling. Kijkers konden zondagavond zien hoe de kandidaten terechtkwamen in het Kaatsheuvelse attractiepark, waar ze na sluitingstijd opdrachten moesten uitvoeren bij houten achtbaan Joris en de Draak en in het Sprookjesbos. De kijkcijfers vallen tegen.

In The Box worden bekende Nederlanders in gele dozen gestopt, die ergens in Nederland worden geplaatst. De deelnemers weten vooraf niet waar ze zijn en wat er van ze verwacht wordt. Als ze opengaan, begint het spel. In de derde aflevering was de Efteling dus één van de locaties voor een krachtmeting.

Van twee teams werden elk twee personen afgevaardigd om ritjes te maken in de rollercoaster. Daar kregen ze de opdracht om een sprookje te kiezen en dat uit te beelden tijdens de rit: Klein Duimpje, De Prinses op de Erwt, Het Meisje met de Zwavelstokjes, Roodkapje, De Wolf en de Zeven Geitjes, Sneeuwwitje, Pinokkio of Hans en Grietje.



Andere teamleden moesten het gekozen sprookje raden aan de hand van de actiefoto bij de uitgang. Het raden ging vrij vlot, maar vervolgens werden de kandidaten naar het Sprookjesbos gestuurd om het sprookje in kwestie te vinden. Pas als dat zou lukken, zou de achtbaan stoppen.



Toine van Peperstraten en Sylvana IJsselmuiden, die samen Klein Duimpje uitbeeldden, waren na een paar rondjes bevrijd. Boer Ayoub en Anouk Smulders moesten langer geduld hebben, omdat hun teamgenoten de uitbeelding van Roodkapje niet konden vinden. Na eindeloos veel ritjes in Joris en de Draak werd Smulders zo misselijk dat er een emmertje aan te pas moest komen.



Naast de vier achtbaanrijders waren ook Boris Escobar, Evelien de Bruijn, Maria Tailor, Roy Meyer, Steven Kazàn en Willem Voogd in de Efteling. The Box wordt gepresenteerd door Beau van Erven Dorens. Het programma trok gisteravond 341.000 kijkers, zo meldt kijkcijferspecialist Tina Nijkamp op Instagram. Voor zondagavondamusement op één van de grootste zenders van Nederland is dat opvallend weinig.



































































