Efteling

Een nieuwe seizoensspecial: Broodje Unox met truffelmayo en parmezaan in de Efteling

Vandaag, 16.52 uurBeeld: @Coshira_

FOTO'S De Efteling heeft na jaren een nieuwe seizoensspecial voor liefhebbers van het Broodje Unox. Vanaf dit voorjaar serveert het attractiepark naast de reguliere Broodjes Unox ook een variant met truffelmayo, parmezaanse kaas en rucola. Eén broodje kost 6,50 euro.

Indien gewenst is de lekkernij ook verkrijgbaar met een vegetarische rookworst. De afgelopen twee jaar bleef de zomerse seizoensspecialiteit ongewijzigd: bezoekers kregen een broodje worst met mayonaise, ketchup, gebakken uitjes en augurkblokjes voorgeschoteld. Nu is er dus een nieuw recept.

De Efteling telt in het zomerseizoen vijf verkooppunten waar de broodjes verkrijgbaar zijn: aan de rand van het Reizenrijkplein bij Carnaval Festival, op het Ton van de Venplein bij Villa Volta, op het Pirañaplein tegenover In den Swarte Kat, op het plein bij De Vliegende Hollander en op het Hartenhof naast Symbolica.





Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be