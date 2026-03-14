Efteling Grand Hotel biedt nu massages aan: behandelingen tot 129 euro

Gasten van het Efteling Grand Hotel kunnen sinds kort massages boeken in de Pool & Spa van het hotel. De wellnessbehandelingen zijn sinds begin februari 2026 beschikbaar voor hotelbezoekers, bevestigt een woordvoerder van de Efteling aan Looopings.

Het zwembad met spafaciliteiten bevindt zich in het souterrain van het hotelgebouw, dat in augustus 2025 opende. Hotelgasten konden er al gebruikmaken van onder meer een sauna, een stoomcabine en verschillende zwembaden. Bij de opening werd aangekondigd dat massages op een later moment toegevoegd zouden worden.

Die mogelijkheid is nu gerealiseerd. Behandelingen vinden plaats tussen 16.00 en 20.00 uur en moeten bij de receptie van het hotel worden gereserveerd. In de toekomst wordt het ook mogelijk om een massage te boeken via het Efteling Contact Center en via zogeheten voorpretmails voor reserveringen.



Externe partij

De massages worden uitgevoerd door therapeuten die zijn opgeleid door een externe partij, het bedrijf Cleyo. Daarnaast kregen zij een aparte hospitalitytraining van de Efteling. Het aanbod bestaat uit vier verschillende behandelingen. Een full body massage kost 99 euro.



Voor een rug-, nek- en schoudermassage met extra aandacht voor handen of voeten betalen gasten eveneens 99 euro. Een bamboomassage met verwarmde stokken kost 109 euro. De duurste optie is een exclusieve Efteling-behandeling met Zenology-producten: daarvoor rekent men 129 euro. De Pool & Spa is alleen toegankelijk voor hotelgasten.