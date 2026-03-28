Europa-Park Resort

Europa-Park heeft nu ook een Belgisch gedeelte, al stelt het weinig voor

Gisteren, 20.54 uurBeeld: Jacoline de Groot

FOTO'S België in Europa-Park? 51 jaar na de opening van het beroemde Duitse attractiepark kunnen bezoekers vanaf nu ook een Belgisch gedeelte betreden. Het pretpark heeft zich er wel erg makkelijk vanaf gemaakt: België wordt vertegenwoordigd door een pleintje ín het Nederlandse themagebied.

Tijdens de wintersluiting is een fictieve grens aangelegd in het Hollandse parkdeel. Die werd gebaseerd op het grensplaatsje Baarle-Nassau, waar de grens tussen Nederland en België dwars door straten, huizen en terrassen loopt.

In Europa-Park is dat nagebootst met een strook met tegels met witte kruizen, waarbij aan de ene kant "NL" en aan de andere kant "B" op de grond staat - precies als in Baarle-Nassau. Bezoekers kunnen zo als het ware van Nederland naar België stappen.

Frietkot
Veel meer dan die symbolische lijn is er echter niet: het Belgische gedeelte bestaat uit een paar vierkante meter bestrating, zonder eigen attracties. Wel valt het Hollandse Friethuys voortaan officieel onder België. Het assortiment en de bebording zijn niet aangepast, waardoor de snackbar wat misplaatst oogt.









