Uniek extraatje tijdens Looopings-reis naar Orlando: gigantische pretparkbeurs met honderden euro's korting

De georganiseerde pretparkreis van Looopings, Niels Kooyman en Travel The Magic biedt een bijzonder extraatje. Deelnemers aan de vijftiendaagse groepsreis naar Orlando kunnen in november namelijk met flinke korting een bezoek brengen aan de grootste pretparkbeurs ter wereld: de internationale IAAPA Expo in Florida.

Dat bevestigt organisator IAAPA aan Looopings. Reizigers mogen gebruikmaken van een speciaal ledentarief, ook als ze geen lid zijn van de branchevereniging. Daardoor kost een toegangsbewijs geen 539 dollar, maar 159 dollar per persoon: omgerekend ongeveer 135 euro. Dat betekent een korting van ruim 70 procent.

De IAAPA Expo vindt plaats van dinsdag 17 tot en met vrijdag 20 november 2026 in het immense Orange County Convention Center in Orlando, precies tijdens de groepsreis. De organisatie van de reis zorgt later voor een kortingscode én een mogelijkheid om de beurs gezamenlijk te bezoeken.



Epicentrum

De beurs wordt gezien als het internationale epicentrum van de pretparkwereld. Het evenement is het grote broertje van de jaarlijkse IAAPA Expo Europe, die ieder najaar in Europa gehouden wordt. In Orlando komen duizenden pretparkprofessionals, attractiebouwers en andere leveranciers van over de hele wereld samen.



Op de beursvloer worden jaarlijks honderden nieuwe producten, attracties en technische snufjes gepresenteerd. Gerenommeerde fabrikanten pakken uit met nieuwe achtbaantreinen, darkridesystemen, simulatoren en decorelementen. Grote pretparken gebruiken de beurs geregeld om nieuwe attracties aan te kondigen.



52.000 vierkante meter

Vorig jaar trok de IAAPA Expo bijna 44.000 geregistreerde bezoekers uit meer dan honderd landen. Er stonden ruim 1100 exposanten op een beursvloer van meer dan 52.000 vierkante meter. Onder meer Disney, Universal, SeaWorld, Vekoma, Mack Rides, Zamperla en Intamin waren aanwezig.



Voor veel pretparkfans is de beurs normaal gesproken moeilijk toegankelijk, omdat reguliere entreetickets honderden euro's kosten en het evenement vooral gericht is op professionals uit de branche. Dankzij de samenwerking kunnen deelnemers aan de Looopings-reis nu toch relatief voordelig een kijkje nemen achter de schermen van de internationale attractiewereld.



Walt Disney World

De groepsreis naar Orlando werd eerder dit jaar aangekondigd door Looopings, youtuber Niels Kooyman en reisorganisatie Travel The Magic. Tijdens de vakantie bezoeken deelnemers onder meer Walt Disney World en optioneel Universal Orlando Resort, SeaWorld Orlando en Busch Gardens Tampa Bay. De eerste vertrekdatum zit inmiddels vol.



Voor de tweede groep zijn nog plaatsen beschikbaar. Tijdens de reis sluiten Kooyman, zijn vriendin Jacoline en Looopings-hoofdredacteur Wessel Wit aan bij verschillende activiteiten. Deelnemers verblijven in een villa in Kissimmee. Vervoer van en naar de parken is inbegrepen. Meer informatie is te vinden op de website van de reispartner: travelthemagic.nl/orlando2026.



