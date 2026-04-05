Podcast over de Efteling bereikt zeldzame mijlpaal: vijfhonderd afleveringen Kleine Boodschap

AUDIO Vijfhonderd afleveringen, één onderwerp: de Efteling. De bekende podcast Kleine Boodschap tikt morgen een mijlpaal aan die maar weinig podcasts halen. Tim Hinssen en Paul Sprangers praten hun luisteraars al sinds eind 2017 minimaal één keer per week bij over de wereld van de Efteling. Aankomende week staat een bijzonder jubileum op de planning. Dan verschijnt aflevering nummer vijfhonderd.

Dat laten de makers niet zomaar voorbijgaan: ze presenteren een special waarin een langgekoesterde wens in vervulling gaat. Toen Hinssen en Sprangers ruim acht jaar geleden begonnen, was dat moment nog ver weg. De allereerste aflevering, in december 2017, draaide om de plannen voor een uitbreidingsgebied dat fans Strookrijk hebben gedoopt.

Het idee kwam van Sprangers, die merkte dat er nog geen podcast bestond die volledig op de Efteling was gericht. Via social media kwam hij in contact met Hinssen. Een lange online discussie over de toekomst van het park leidde tot het besluit om samen een podcast te starten. Sindsdien groeide de productie uit tot een vaste waarde binnen de pretparkbranche.



Formule

In de uitzendingen - elke maandagochtend, soms aangevuld met bonusafleveringen - wisselen nieuws, achtergrondverhalen, meningen en interviews elkaar af. De langlopende podcast behandelt niet alleen actuele ontwikkelingen, maar duikt ook in geschiedenis, ontwerp, muziek en beleid rond het park. Die formule bleek duurzaam.



In de loop der jaren verschenen honderden episodes, variërend van nieuwsbesprekingen tot lange gesprekken met ontwerpers, oud-directieleden en andere betrokkenen. Ook werden speciale reportages en audiotours gemaakt op locatie. De productie vraagt veel tijd: volgens de makers gaat er gemiddeld zo'n twintig uur per persoon per week in zitten, met uitschieters richting dertig uur bij drukke periodes.







Geruchten

Het werk bestaat uit research, opname, montage en voorbereiding. Opvallend is dat Kleine Boodschap zich niet richt op primeurs. In plaats daarvan ligt de nadruk op duiding en verdieping. Nieuws wordt besproken en geanalyseerd, vaak met context uit eerdere ontwikkelingen of beleidsstukken. Geruchten komen soms voorbij, maar vooral als aanleiding om te speculeren of te analyseren.



In aflevering 499 blikten Sprangers en Hinssen terug op het ontstaan van de show. "Dat had toen zeer onwaarschijnlijk geklonken, dat weet ik wel zeker", zegt Sprangers over het bereiken van bijna vijfhonderd afleveringen. "Dat had ik niet verwacht, nee." De twee leggen uit dat de naam niet alleen verwijst naar de bekende kabouter uit het Sprookjesbos of het doen van een plasje.



Berucht

Het idee was namelijk om "een kleine boodschap over de Efteling" te brengen. Ironisch genoeg zijn de afleveringen van Kleine Boodschap juist berucht om hun lengte: afleveringen van meer dan twee uur zijn zeker geen uitzonderingen. Lange afleveringen waren nooit een doel op zich, herinnert Sprangers zich. "Dat vloog al vrij snel uit de bocht", reageert Hinssen.



Noemenswaardige afleveringen zijn er in overvloed. Al vroeg wist de podcast grote namen te strikken. Zo verscheen in juli 2019 aflevering nummer honderd, opgenomen met publiek in vakantiepark Bosrijk, met ontwerper Robert-Jaap Jansen en componist René Merkelbach. In februari 2021 volgde aflevering tweehonderd, waarin meerdere Efteling-ontwerpers aanschoven voor een uitgebreid gesprek over hun werk.







Studio

Merkelbach was waarschijnlijk het vaakst te gast: de heren van Kleine Boodschap mogen regelmatig aanschuiven in zijn studio in Kaatsheuvel om bestaande Efteling-composities muzikaal te ontleden. En omdat een podcast alleen bestaat uit audio, is het voor de Efteling vaak geen probleem om de makers achter de schermen te laten kijken.



Hinssen en Sprangers zochten daarnaast meermaals het theater op. In juli 2022 werd aflevering 282 opgenomen in 't Klavier in Kaatsheuvel, in aanwezigheid van honderden luisteraars. Afgelopen najaar was een theaterzaal in Drunen zelfs het decor voor twee afleveringen, met Efteling-ontwerpers en een discussie tussen een Efteling-woordvoerder en de hoofdredacteur van Looopings.



Hofleverancier

Andersom komt Kleine Boodschap ook vaak op Looopings voorbij: de podcast is al jaren hofleverancier van nieuwtjes, met name dankzij inzichten en feitjes die aan het licht komen tijdens interviews met prominenten uit de branche. In november vorig jaar won het team van Kleine Boodschap de meest recente editie van de Efteling Pubquiz, met drie punten voorsprong op nummer twee.