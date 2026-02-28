Speelpark Oud Valkeveen

Pretpark Oud Valkeveen gaat open in aangepaste vorm: tickets voor slechts 5 euro

Speelpark Oud Valkeveen opent eind februari de poorten tegen een gereduceerd tarief. Het Noord-Hollandse attractiepark kiest voor een pre-opening in aangepaste vorm: niet alle attracties zijn operationeel. Bezoekers betalen 5 euro per persoon om binnen te komen, in plaats van 20,95 euro. Abonnees mogen zonder bijbetaling naar binnen.

De pre-opening vindt plaats op zaterdag 28 februari, zondag 1 maart, woensdag 4 maart, vrijdag 6 maart, zaterdag 7 maart en zondag 8 maart 2026. Het park is op die dagen geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Nog niet alles is operationeel. Zo blijven de meeste mechanische attracties buiten gebruik.

Wel toegankelijk zijn het hoofdgebouw met de speelhal, bioscoop, het Playmobil Speelplein en het restaurant. Ook alle speeltoestellen zijn geopend, inclusief Miniland, Piratika Eiland en de Megaglijbaan. Rond het centrale plein gaan schommelvliegtuig Flying Ace, vrijevaltoren Ooigevaar en de Bijtjes-molen open. Mogelijk draait ook de Draaimolen.



Waardevol

De snackbar en overige mechanische attracties zijn dicht, maar er is wel entertainment aanwezig. Op social media roept het park bezoekers op om langs te komen. "Steun Speelpark Oud Valkeveen door langs te komen en te laten zien hoe waardevol het park is voor de omgeving", luidt de oproep.



Aanleiding voor de vervroegde openstelling is een conflict tussen de activistische parkeigenaar Michael van de Kuit en de gemeente Gooise Meren. Van de Kuit is boos over uitlatingen van burgemeester Han ter Heegde over de toekomst van Oud Valkeveen. "Het is beschadigend en onbegrijpelijk", lezen we op de website van het park.



Gespannen

"In verband met de recente ontwikkelingen rondom het omgevingsplan willen wij extra laten zien hoe belangrijk ons park is voor gezinnen en de kinderen in de regio, en dat wij het park graag willen blijven exploiteren, zonder opgelegde aanpassingen in onze openingstijden vanuit de gemeente Gooise Meren." De verhouding met het gemeentebestuur is al langer gespannen.



Een nieuw bestemmingsplan, waarin beperkingen zijn opgenomen voor openingstijden en uitbreidingsmogelijkheden, zorgde onlangs voor escalatie. Eigenaar Van de Kuit kondigde eerder aan het park uit protest twee weken gratis open te stellen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.



Abonnementhouders

Van dat plan is afgezien: tijdens de pre-opening wordt nu wel entree geheven. Na de pre-opening volgt op zaterdag 14 en zondag 15 maart een exclusief weekend voor abonnementhouders, met alle attracties. De officiële start van het nieuwe speelseizoen staat gepland voor zaterdag 21 maart.



