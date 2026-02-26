Boudewijn Seapark

Boekhouder plundert Boudewijn Seapark voor bijna een ton, maar ontloopt extra celstraf

De voormalige boekhouder van Boudewijn Seapark krijgt geen extra celstraf voor het wegsluizen van tienduizenden euro's bij het pret- en dierenpark in Brugge. De rechtbank oordeelt dat een eerdere veroordeling voldoende straf is. Wel moet de 47-jarige man uit Oostende het volledige bedrag terugbetalen.

De man trad in het voorjaar van 2022 in dienst als interne boekhouder. Tussen mei en september van dat jaar liet hij volgens het strafdossier zo'n 93.000 euro op zijn eigen rekening storten. Hij zette zijn eigen rekeningnummer op facturen van leveranciers, waarna de directie de betalingen digitaal goedkeurde.

Op 18 september 2022 werd hij aangehouden op verdenking van misbruik van vertrouwen. In januari 2023 kwam hij onder voorwaarden vrij. De rechtbank wijst de schadeclaim van Boudewijn Seapark volledig toe: de veroordeelde moet 93.481 euro terugbetalen.



Computerwinkel

Op het moment dat hij bij het park begon, liep er al een strafrechtelijk onderzoek tegen hem wegens grootschalige oplichting. Dat was niet bekend bij zijn werkgever. In die zaak haalde hij vanaf 2016 via leningen bij klanten van zijn computerwinkel en via crowdfunding minstens 1,2 miljoen euro op.



Hij beloofde hoge rentes, maar gebruikte het geld voor zijn gokverslaving. Voor die feiten kreeg hij op 11 december 2024 een voorwaardelijke gevangenisstraf van veertig maanden, met bijzondere voorwaarden. Het Openbaar Ministerie eiste in de zaak rond Boudewijn Seapark nog eens twintig maanden voorwaardelijke celstraf.



Behandeling

De officier van justitie wees erop dat de man na zijn vrijlating opnieuw de kans kreeg om te werken en slachtoffers te vergoeden, maar dat hij opnieuw de fout in ging en geld vergokte. De verdediging stelde dat hij inmiddels behandeling volgt voor zijn verslaving, niet langer in een financiële functie werkt en zijn leven heeft hervat.