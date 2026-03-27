Record voor Walibi Holland: hoogste bezoekersaantal sinds het Six Flags-tijdperk

Walibi Holland klimt langzaam maar zeker richting de miljoen bezoekers per jaar. Het afgelopen seizoen verwelkomde het pretpark ruim 972.000 bezoekers, het hoogste aantal sinds de trekpleister door het leven ging als Six Flags Holland. Het gaat om een groei van bijna 6 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De bezoekersaantallen van Walibi worden berekend per boekjaar, dat steeds loopt van oktober tot en met september. Het gaat hier dus om de totale bezoekerscijfers van oktober 2024 tot en met september 2025, nog zonder de laatste editie van de Halloween Fright Nights.

Nadat Walibi Flevo rond de eeuwwisseling werd omgedoopt tot Six Flags Holland, schoten de bezoekersaantallen omhoog. In het topjaar 2000 passeerden zo'n 1,3 miljoen bezoekers de poorten, mede door kortingsacties en een gigantische marketingcampagne. Enkele jaren later zakten de aantallen als een pudding in elkaar en vertrok Six Flags weer.



Grens doorbroken

De jaarlijkse bezoekersaantallen schommelden vervolgens geruime tijd tussen de 700.000 en 900.000. In 2023 werd die grens voor het eerst doorbroken, met 936.000 gasten. Na een lichte daling in 2024 - met 919.000 bezoekers op de teller - stond 2025 dus weer in het teken van groei. Dat resulteerde in een totaal van 972.000, melden ingewijden.



Marketingdirecteur Marc Guffens bevestigt dat er sprake was van een groei van bijna 6 procent. "Daarmee hebben we het beste jaar ooit gehad, als we de bezoekersaantallen tijdens Six Flags - met een veel lagere gemiddelde omzet - niet meetellen", zegt hij. "Economisch gezien gaan we er op alle vlakken op vooruit."



Tweesporenstrategie

Dat geldt zowel voor Walibi Holland als Walibi Village, weet Guffens, met naast meer bezoekers ook een hogere besteding per persoon. "Dat zijn de vruchten die we plukken van onze tweesporenstrategie, om enerzijds meer families aan te trekken en anderzijds ons eigen digitale kanaal verder te ontwikkelen." Men maakt zelf geen exacte cijfers bekend, mede omdat eigenaar Compagnie des Alpes een beursgenoteerd bedrijf is.



Walibi profileert zich de laatste jaren als een park voor thrillseekers én families met kinderen. In 2025 werd de nieuwe achtbaan YoY geopend, een dubbele single-rail coaster die circa 18 miljoen euro kostte. Voor 2026 staan wat kleine upgrades op de planning, waaronder een opknapbeurt voor kindergebied Walibi Play Land en de komst van een grote nieuwe fontein in het YoY-gebied.