Movie Park Germany

Nieuwe Paramount-attractie Movie Park Germany heet Journey to the Forbidden Chamber

Movie Park Germany heeft meer bekendgemaakt over jubileumseizoen 2026, waarin een nieuwe attractie opengaat: Journey to the Forbidden Chamber. Bezoekers betreden de filmset van een fictieve avonturenfilm van Paramount Pictures, als figuranten. Niet de volledige attractie is nieuw: een bestaand ritsysteem wordt hergebruikt.

Journey to the Forbidden Chamber wordt gerealiseerd op de oude plek van The Lost Temple, een zogeheten immersive tunnel. Daarin namen bezoekers plaats in bussen die heen en weer bewogen bij een rond filmscherm. Het lijkt erop dat de basis hetzelfde blijft. Movie Park spreekt over "de herinrichting van deze immersive tunnel-attractie".

Er is in november vorig jaar een nieuwe film ontwikkeld bij Paramount Pictures in Los Angeles. Het Duitse pretpark spreekt over "een realistische filmstudiobelevenis met verschillende sets, rekwisieten en showelementen". Het doel is om "het film-DNA van het park nog meer te benadrukken". Half mei moet de opening plaatsvinden.



Mission: Impossible

Opvallend is dat er dus niet gekozen is voor een bekend Paramount-filmmerk, zoals War of the Worlds, Top Gun, Mission: Impossible of Transformers. In plaats daarvan nam men een algemeen Paramount-thema als uitgangspunt, met een verhaallijn rond een niet-bestaande film.



Voor het ontwerp en de decors wordt samengewerkt met het Nederlandse bedrijf P&P Projects. "Verschillende sets krijgen een schitterende plek in Hollywood in Germany", belooft Movie Park. The Lost Temple was van 2020 tot en met 2022 dicht vanwege de coronacrisis. In 2023 konden bezoekers voor het laatst een ritje maken. Eigenlijk had de transformatie tot Paramount-attractie vorig jaar al af moeten zijn, maar het project liep vertraging op.



Vrouwelijke filmklapper

Naast de opening van Journey to the Forbidden Chamber viert Movie Park Germany dit jaar het dertigjarig bestaan met een jubileumparade, de nieuwe parkmascotte S.I.A. - een vrouwelijke filmklapper - en extra figuren uit PAW Patrol. In totaal lopen er straks zeven pups door het park. Op het programma staat ook een vernieuwde Nickelodeon Street Show.



"We zijn erg trots op wat we in de afgelopen jaren hebben bereikt", zegt marketingdirecteur Manuel Prossotowicz. "Movie Park Germany heeft een bewogen geschiedenis. We hebben het park verder ontwikkeld met een duidelijke visie, veel teamwork en passie, en hebben het doelgericht opgebouwd rond zijn filmidentiteit." Het dertigjarig bestaan is een gelegenheid om gasten "iets terug te geven en te bedanken".