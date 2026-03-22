Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Efteling

Foto's: overkapping bij Efteling-attractie Gondoletta is af

Vandaag, 15.12 uur

FOTO'S Medewerkers van de Gondoletta in de Efteling hoeven vanaf nu niet meer in de bakkende zon te staan. De attractie was de afgelopen weken gesloten voor de bouw van een grote overkapping. Boven de draaischijf van de vaartocht werd een sierlijke constructie geplaatst, in dezelfde stijl als de rest van de attractie.

Het bouwwerk bestaat uit een lichtgekleurde kap met tentzeil, die wordt gedragen door slanke, verticale zuilen. Bovenop prijkt een goudkleurige spits, waardoor de overkapping een paviljoenachtige uitstraling krijgt.

De rand van het dak is afgewerkt met krullende ornamenten die aansluiten bij de klassieke Efteling-stijl. Schaduwdoek zorgt indien gewenst voor extra beschutting: in de open delen van de overkapping zit uitklapbare zonwering, die indien nodig kan worden dichtgeschoven.

Schaduw
Het doel was om schaduw te bieden aan het personeel op de schijf, zonder het open karakter van de Gondoletta te verstoren. De attractie stamt uit 1981. Over een overkapping wordt intern al tientallen jaren gesproken. Tot nu toe ging de boottocht vaak dicht bij zeer hoge temperaturen.

Alle veertig bootjes zijn de afgelopen maanden vervangen door nieuwe exemplaren, op één na. Bootje nummer veertig ontbreekt nu: er zit een gat in het traject. Er zijn plannen om op die plek op termijn een speciaal vaartuig voor mindervaliden te installeren. Verder volgt binnenkort nog een digitaal wachttijdbord bij de ingang.























Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
