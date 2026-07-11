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Walibi Belgium

Walibi Belgium verhoogt entreeprijs opnieuw: nu maximaal 57 euro

Vandaag, 09.31 uur

Walibi Belgium heeft de entreeprijs verhoogd bij de start van het hoogseizoen. De afgelopen maanden kostte een kaartje maximaal 56 euro per persoon. Die prijs is nu met 1 euro verhoogd naar 57 euro. Het gaat om het maximale tarief van ongedateerde tickets: online zijn goedkopere toegangsbewijzen verkrijgbaar op datum.

Aanvankelijk had Walibi aangekondigd dat de kassaprijs dit jaar zou stijgen van 52 naar 58 euro: een toename van 11,5 procent. Men wees met de beschuldigende vinger naar een landelijke btw-verhoging, die op 1 maart zou ingaan. Toen die maatregel op het laatste moment werd geschrapt, besloot het park genoegen te nemen met 56 euro.

Walibi Belgium past de entreeprijs meerdere keren per jaar aan. Nu het hoogseizoen is aangebroken, ging het tarief opnieuw wat omhoog. Daarmee is het park in Waver even duur als Pairi Daiza, waar kaarten voor volwassenen eveneens maximaal 57 euro kosten. Dat is wel exclusief de tropische kas Edenya, die nog eens 7 euro extra kost.

Aanbiedingen
In Plopsaland Belgium rekent men dit seizoen maximaal 56 euro per persoon af om binnen te komen. Bobbejaanland vraagt maximaal 49,90 euro. Een woordvoerster van Walibi Belgium benadrukt dat bezoekers minder betalen als ze hun bezoek vooraf reserveren op datum of gebruikmaken van aanbiedingen of groepstarieven.

Daarnaast is de prijs voor kindertickets verlaagd. "Waar het verschil tussen een volwassenenticket en een kinderticket vroeger steeds 5 euro bedroeg, is dat nu opgetrokken naar 10 euro, zodat een bezoek voor gezinnen toegankelijker blijft", meldt de voorlichtster.

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