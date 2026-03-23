Familiepark Drievliet

Bijzondere samenwerking: Drievliet neemt commercial voor nieuwe attractie op in Walibi Belgium

VIDEO Drievliet heeft een bijzondere samenwerking opgezet met Walibi Belgium. Het Haagse familiepark was op zoek naar een locatie om een commercial op te nemen voor de nieuwe attractie StoomCycloon. In het Belgische Walibi-park staat al enkele jaren zo'n zelfde attractietype, een zogeheten sidecar XL.

Het gaat om een molen van de Italiaanse fabrikant Technical Park, met twaalf hangende voertuigen die tijdens de rit omhoog kunnen zwaaien. Drievliet besloot contact te zoeken met Walibi Belgium om de mogelijkheden te bespreken. "We zijn dankbaar dat we er vorig jaar al mochten filmen", vertelt een woordvoerder van het attractiepark in Zuid-Holland.

"Het gaf ons de mogelijkheid om het campagnemateriaal te schieten nog vóórdat we konden beginnen aan de bouw. In onze marketing zorgde dat voor een vliegende start." De voorlichter benadrukt dat er ook een linkje is tussen beide bestemmingen: de eigenaar van Drievliet, parkengroep Looping, ontstond ooit vanuit Walibi-eigenaar Compagnie des Alpes.



Haags accent

In het spotje van één minuut is te zien hoe Drievliet-personages Chip en Charlie een nieuwe machine bouwen. Behalve in Walibi Belgium werd er ook gefilmd bij Stichting Stoommachine in Oisterwijk. "Pleziersignalen stijgen ongekend", horen we een voice-over met een zwaar Haags accent zeggen. "Een nieuwe kracht wordt geboren." De stem komt van acteur Barry Bogman.



De reclamecampagne rond StoomCycloon barst vandaag los, met naast de commercial ook een videoclip met een nieuw lied. Daarnaast wordt er vanaf nu geadverteerd voor de toevoeging op TikTok, Facebook, Instagram en Google. Het nieuwe Drievliet-seizoen start op vrijdag 3 april.