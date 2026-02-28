Lightwater Valley Family Adventure Park

Engels pretpark haalt 15 meter hoge spinning coaster terug uit Koeweit

Het Engelse pretpark Lightwater Valley krijgt komend seizoen een nieuwe blikvanger. Op het terrein is de kermisachtbaan Spinning Racer opgebouwd, een 420 meter lange en 15,5 meter hoge spinning coaster van de Duitse fabrikant Maurer Rides. Een recente luchtfoto verraadt dat de constructie al volledig overeind staat.

De attractie stamt uit 2001 en bestaat uit losse karretjes die tijdens de rit vrij kunnen draaien. De topsnelheid bedraagt 60 kilometer per uur. Oorspronkelijk reisde de baan over Duitse kermissen, maar de afgelopen jaren verbleef Spinning Racer in Koeweit onder beheer van de Mellors Group, de nieuwe eigenaar van Lightwater Valley.

De Mellors Group heeft de achtbaan nu teruggehaald naar Europa. In 2021 draaide de coaster al één seizoen in het Engelse pretpark Fantasy Island, eveneens eigendom van Mellors. Het baanverloop zal pretparkfans wellicht bekend voorkomen.



Crush's Coaster

De lay-out is namelijk grotendeels identiek aan die van Crush's Coaster in het Walt Disney Studios Park van Disneyland Paris. Die attractie is echter nagenoeg volledig overdekt en grotendeels donker, terwijl Spinning Racer een open kermisuitvoering betreft. Ook mist er een extra lus.



Lightwater Valley werd eind vorig jaar overgenomen door de Mellors Group. Afgelopen maand kondigde de nieuwe eigenaar al aan te investeren in nieuwe attracties die in 2026 moeten openen. Met de komst van Spinning Racer krijgt men er een thrillride bij. De baan bevindt zich tegenover de bestaande kinderachtbaan Caterpillar (2021). Verderop in het park is de kinderachtbaan Ladybird (1993) te vinden.