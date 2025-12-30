Welkom!
ZooParc Overloon

Record voor ZooParc: 250.000e bezoeker in jubileumjaar

Vandaag, 14.21 uur

ZooParc Overloon heeft een bezoekersrecord gevestigd in een jubileumjaar. De Brabantse dierentuin markeerde vandaag de 250.000e bezoeker, het hoogste aantal in de geschiedenis van het 25 jaar oude park. De mijlpaal ging naar het gezin Adriaans: vader Marco, moeder Frances en kinderen Tim en Iva. Laatstgenoemde vierde haar 7e verjaardag.

Het gezin werd getrakteerd op een jaarabonnement. "ZooParc is uitgegroeid van een kleinschalig dierenpark tot een regionale publiekstrekker", zegt parkmanager Roel Huibers over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. "De afgelopen tien jaar, sinds de overname door Libéma, is er heel veel ontwikkeld en vernieuwd en is het park gegroeid van 100.000 naar 250.000 bezoekers."

Huibers zegt trots en dankbaar te zijn. In het afgelopen decennium breidde het dierenbestand uit met onder meer tijgers, giraffen, fossa's en luiaards. Ook werd geïnvesteerd in themagebieden, horeca en speelvoorzieningen. Ongeveer 70 procent van de dieren maakt deel uit van een Europees managementprogramma voor het behoud van bedreigde diersoorten.

Presentje
Het jubileum werd in april al gemarkeerd, maar activiteiten liepen het hele jaar door. Hoogtepunt was de opening van het nieuwe themagebied Ngyuwe. In de kerstvakantie werd elke 250ste bezoeker verrast met een presentje.

Op dit moment is het park in winterse sferen voor het evenement IJstijd, dat loopt tot en met zondag 11 januari. ZooParc Overloon maakt deel uit van recreatiegroep Libéma, waar bijvoorbeeld ook Safaripark Beekse Bergen, Eindhoven Zoo en AquaZoo Leeuwarden toe behoren. De groep nam dit jaar twee dierentuinen in het Verenigd Koninkrijk over.

