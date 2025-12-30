Efteling

LinkedIn ontploft na Efteling-weigering: abonnementhouder voelt zich uitgelachen bij de poort

Een boos LinkedIn-bericht over Efteling-abonnementen heeft geleid tot een felle discussie over verantwoordelijkheid en gastvrijheid. Abonnementhouder Julian Pijnenburg beschrijft hoe hij deze week met zijn gezin, ouders en vrienden bij de hoofdingang van het pretpark werd tegengehouden, terwijl een deel van het gezelschap al binnen was. Zijn verhaal levert een stortvloed aan reacties op, van steunbetuigingen tot scherpe kritiek.

Volgens Pijnenburg stond hij met in totaal negen personen bij de entree van de Efteling. Drie vrienden konden met vriendentickets direct naar binnen, maar de eigen abonnementen bleken die dag niet geldig te zijn. Sinds 2024 kent het park drie abonnementsvormen met verschillende geldigheidsdagen. Pijnenburg erkent in zijn bericht dat hij dit niet vooraf had gecontroleerd.

Hij stelt echter dat het probleem voor hem niet zozeer in de regels zat, maar in de manier waarop medewerkers met de situatie omgingen. In zijn uitgebreide relaas schrijft Pijnenburg dat er geen enkele ruimte was voor overleg of coulance. Een upgrade naar een duurder abonnement zou ter plekke niet mogelijk zijn geweest.



Kinderen overstuur

De enige optie die werd geboden, was het kopen van reguliere tickets. Dat zou neerkomen op ongeveer 250 euro extra, exclusief parkeerkosten. Uiteindelijk besloot het gezelschap alsnog te betalen, mede omdat drie jonge kinderen overstuur raakten. Pijnenburg spreekt van een vernederende ervaring: hij voelde zich niet serieus genomen toen medewerkers hem meermaals in zijn gezicht uitlachten.



Op LinkedIn sloeg de post in als een bom. Een deel van de gebruikers toont begrip en noemt de gang van zaken "Efteling-onwaardig", waarbij vooral wordt gewezen op het ontbreken van empathie en flexibiliteit. Anderen zijn juist kritisch op Pijnenburg en benadrukken dat abonnementhouders zelf verantwoordelijk zijn voor het controleren van blokdagen, die duidelijk worden gecommuniceerd via website en app.



Geen sprookje

"Laten we eerlijk zijn, op de website staat het keurig aangegeven, in duidelijke letters, al jaren", schrijft Harry Hilgersom bijvoorbeeld. "Dat heet geen onrecht, dat heet lezen vóórdat je koopt." Vriendelijkheid is iets anders dan meebuigen bij een vergissing, vindt hij. "De Efteling is geen sprookje waar regels vanzelf verdwijnen. Soms eindigt het verhaal gewoon met: je had het kunnen weten."



Ook Pierre van der Ven is hard. "Wat verwacht je nu van de Efteling dan? Excuses voor je eigen fout?" Tegelijkertijd klinkt stevige kritiek op de houding van het park en het personeel. "Mensonterend", is het oordeel van Rens ten Hagen. Wouter Verhoef stelt: "Gewoon keihard nee zeggen en regels strikt volgen is geen goede reclame voor de Efteling."



Hulp aan Gaza

Het felste commentaar komt van Steven-Jan Mulder, die meldt: "Die 2000 euro kun je beter investeren in hulp aan Gaza. Daar heeft de hele wereld iets aan en jij krijgt er minstens net zo'n goed gevoel van als van met zijn allen kijken naar Langnek." Meerdere personen merken op dat uitgesloten dagen al jaren bestaan, ook vóór de invoering van de nieuwe abonnementsstructuur.



In een officiële reactie zegt de Efteling de teleurstelling goed te begrijpen. Tegelijkertijd wordt benadrukt dat medewerkers bij de entree niet kunnen afwijken van de vastgestelde regels. Wel zegt men het gevoel over de communicatie serieus te nemen: Pijnenburg wordt gevraagd om via een privébericht nadere informatie te delen, zodat de situatie intern besproken kan worden. Ondertussen blijft de openbare discussie oplaaien.



