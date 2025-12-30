Futuroscope Xperiences

De toekomstplannen van het Franse pretpark Futuroscope: nieuw hotel en nieuwe attracties

Het Franse pretpark Futuroscope heeft de plannen voor de komende jaren gepresenteerd. Onder de noemer Vision 2030 werkt de directie toe naar nieuwe attracties, renovaties en een extra hotel. De eerste concrete details zijn nu bekendgemaakt. Zo wordt in 2026 het Omnimax-theater vernieuwd.

Bezoekers krijgen daar een nieuwe imax-ervaring voorgeschoteld met de titel T.REX, gewijd aan de bekende dinosaurus. Het theater zelf wordt gerenoveerd en uitgerust met laserprojectietechnologie. In 2026 krijgt het voormalige 360 graden-paviljoen, waar tot eind 2023 de Sébastien Loeb Racing Xperience was gevestigd, ook een nieuwe invulling.

Onder de naam La Serre des Mondes ontstaat een digitale, interactieve ervaring rond een botanische collectie met planten met bijzondere eigenschappen. In 2027 viert Futuroscope het veertigjarig bestaan. Dat jubileumjaar staat in het teken van speciale festiviteiten, vermoedelijk zonder de opening van een nieuwe attractie.



Grootschalige attractie

De eerstvolgende grote uitbreiding volgt naar verwachting in 2028. Dan opent een nieuwe, grootschalige attractie die volgens de parkleiding spectaculairder moet worden dan de bestaande achtbaan Mission to Mars. Het zou gaan om een investering van bijna 30 miljoen euro.



In hetzelfde jaar moet een nieuw hotel met 250 kamers in gebruik genomen worden. Het viersterrenhotel krijgt een restaurant met circa vierhonderd zitplaatsen en een bar. Het concept heeft de werktitel Utopia. Daarnaast sluit het management niet uit dat het waterpark Aquascope in de toekomst wordt uitgebreid, al zijn daar nog geen definitieve beslissingen over genomen.



2,5 miljoen bezoekers

Futuroscope wordt geëxploiteerd door Walibi-eigenaar Compagnie des Alpes. Het doel blijft om toe te werken naar 2,5 miljoen jaarlijkse bezoekers in 2030. In 2024 passeerde het park voor het eerst de grens van twee miljoen bezoekers, mede dankzij de opening van Aquascope. Het park beschikt tegenwoordig over een eigen themahotel en een eigen bungalowpark: Station Cosmos (2022) en Ecolodgee (2023).



