Natura Artis Magistra

Artis-Aquarium gaat na ruim vijf jaar restaureren weer open: openingsdatum bekend

VIDEO Het bekende aquarium van de Amsterdamse dierentuin Artis gaat komend jaar weer open. Na een gigantische restauratie van het rijksmonument uit 1882, die meer dan vijf jaar in beslag nam, kan het publiek vanaf zaterdag 13 juni 2026 weer een kijkje nemen in het Artis-Aquarium. Dat maakt het dierenpark vandaag bekend.

Achter de schermen wordt tot aan de opening gewerkt aan de inrichting van de aquaria en de opbouw van interactieve installaties. In een tijdelijk pop-up-aquarium worden de eerste dieren die terugkeren naar Artis opgevangen. Specialisten testen filtersystemen en laten 1 miljoen liter zout en zoet water rijpen, om geschikte leefomstandigheden te creëren voor verschillende soorten en biotopen.

Volgens Anne van Dijk, hoofd van het Artis-Aquarium, naderen de voorbereidingen de afrondende fase. "Na jaren van restaureren en het vormgeven van nieuwe, urgente verhalen rondom water, voelt het bijzonder om nu echt richting de opening te gaan", zegt ze.



Amsterdamse gracht

"Zowel dierverzorgers als tentoonstellingsbouwers werken met veel zorg aan de laatste details." In het vernieuwde aquarium komt Artis naar eigen zeggen met "een eigentijds verhaal over het belang van water voor al het leven op aarde". De precieze invulling geeft men nog niet prijs, maar één geliefd onderdeel keert zeker terug: de Amsterdamse gracht.