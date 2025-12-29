Welkom!
Walibi Holland

Choquerende video van levensgevaarlijke stunt op Walibi-achtbaan Goliath gaat opnieuw viral

Vandaag, 22.55 uurBeeld: @explore_nuno

Beelden van een extreem gevaarlijke stunt op achtbaan Goliath bij Walibi Holland zijn opnieuw massaal gedeeld op social media. Een video die eerder dit jaar al voor ophef zorgde, verscheen opnieuw op Instagram en werd binnen één dag duizenden keren bekeken en geliket.

De beelden tonen hoe meerdere jongeren buiten openingstijd het parkterrein betreden en zonder enige vorm van valbeveiliging de 47 meter hoge achtbaan beklimmen. Ze bereiken de top niet via de vaste trap, maar via de eerste afdaling. Eén van hen hangt daarbij met twee handen aan de reling, tientallen meters boven de grond.

Een misstap had fatale gevolgen kunnen hebben. De video werd opnieuw geplaatst op het Instagram-account @explore_nuno. Die herpublicatie leidde in één dag tot bijna zesduizend likes en meer dan honderd reacties. Onder de kijkers heerst verdeeldheid.

Ingrijpen
Veel reacties spreken van afschuw en zorgen om de veiligheid, met verwijzingen naar het risico voor de betrokkenen en mogelijke gevolgen voor anderen. Anderen reageren juist luchtig of bewonderend, terwijl sommigen oproepen tot ingrijpen door het park of de autoriteiten.

Het Walibi-management liet in juni al weten stevig te balen van de video. Men vreesde dat de roekeloze actie andere waaghalzen op verkeerde ideeën zou kunnen brengen. Een woordvoerder wilde toen niet zeggen of er aangifte was gedaan. De beelden zijn in de tussentijd in ieder geval niet verwijderd.

