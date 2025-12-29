Efteling

Ongemakkelijk: ritje in Efteling-attractie Villa Volta zonder de muziek

VIDEO Wat blijft er nog over van de beleving in de Efteling-attractie Villa Volta als de muziek uit staat? Een bezoeker heeft afgelopen week antwoord gekregen op die vraag: het vervloekte huis van Hugo van den Loonsche Duynen begon te draaien zonder de kenmerkende klanken van componist Ruud Bos.

Dat zorgde voor een ongemakkelijke rit. Eén van de aanwezigen filmde het ongebruikelijke tafereel. Normaal gesproken klinkt in de huiskamer van Villa Volta een bombastische soundtrack met een harde drum en een vrouwenkoor. De bewegingen van de kamer zijn op de muziek geprogrammeerd.

Door een technisch probleem viel de melodie onlangs weg, waardoor stemmen én de geluiden van de technische installatie duidelijk hoorbaar werden. Zonder muziek worden publieksreacties, motorgeruis en constructiegeluiden plots dominant.



Vekoma

Bij de opening van 1996 was Villa Volta de eerste attractie van het type madhouse ter wereld. Daarna verkocht de Nederlandse fabrikant Vekoma een groot aantal exemplaren aan andere parken, waaronder Walibi Holland, Walibi Belgium en Bellewaerde Park.