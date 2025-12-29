Efteling

In de kerstvakantie naar de Efteling? Dan kun je virtueel wachten bij Droomvlucht

FOTO'S Wie in de kerstvakantie naar de Efteling gaat, hoeft niet lang in de rij te staan voor Droomvlucht. Naast de reguliere wachtrij is bij de populaire attractie opnieuw de virtuele wachtrij actief, die werkt via de Efteling-app. Bezoekers reserveren een gratis plek in de rij, waarna ze een seintje krijgen als ze aan de beurt zijn. Ze mogen dan via een aparte ingang naar binnen.

Vervolgens hoeven bezoekers nog maar even fysiek te wachten. Het concept werd geïntroduceerd in de zomer van 2024, als een pilot. Afgelopen zomer keerde het systeem terug voor de zomervakantie en later ook voor de herfstvakantie. Nu is er wederom een virtuele wachtrij actief in de kerstperiode, tot en met zondag 4 januari.

De Efteling heeft nog geen definitieve oplossing voor virtueel wachten bij Droomvlucht. Daarvoor zal de infrastructuur rond de attractie aangepast moeten worden. Op dit moment wordt een aangrenzende feestzaal ingezet. Die is op sommige momenten echter in gebruik voor evenementen.



Danse Macabre

Bij spookspektakel Danse Macabre werd de virtuele wachtrij dit jaar wel een permanente aanvulling op de reguliere rij en de wachtrij voor single riders. De Efteling is voornemens om de komende jaren op meer plaatsen virtuele wachtrijen te installeren, al lijkt men tot nu toe daar geen haast mee te maken.







