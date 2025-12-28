Efteling

Twee voorstellingen van Efteling-musical Joris en de Draak geannuleerd

De Efteling-musical over Joris en de Draak, die momenteel door Nederland toert, heeft een stad moeten overslaan. Eigenlijk zou de theaterproductie zaterdag 27 december twee keer opgevoerd worden in het Chassé Theater in Breda. Beide voorstellingen moesten echter geannuleerd worden.

Efteling vertelt... Joris en de Draak, zoals de show wordt genoemd, stond gisteren om 13.30 en om 16.00 uur op het programma. "Helaas zijn beide voorstellingen van de Efteling geannuleerd vanwege ziekte in de cast", laat het Chassé Theater weten. "Tickethouders worden geïnformeerd."

Wie tickets had gekocht, ontving zaterdagochtend een persoonlijk bericht over de plotselinge annulering. "Vanmiddag zou u de voorstelling Joris en de Draak bezoeken" viel daarin te lezen. "Helaas moeten wij u informeren dat deze voorstelling niet doorgaat. Vanwege ziekte van een acteur zijn wij genoodzaakt de voorstelling te annuleren."



Afhandeling

Men bood excuses aan voor het ongemak. "Op dit moment is nog niet bekend hoe wij de verdere afhandeling zullen verzorgen. Zodra wij hierover meer duidelijkheid hebben, komen wij hier bij u op terug." De Efteling-show is tot eind mei op tournee. Vooralsnog staat Breda niet meer op de speellijst.



In de familiemusical staat het verhaal achter de bekende Efteling-achtbaan centraal. De voorstelling draait om de familie Van Kampen, die in 1953 onderweg naar de Efteling met autopech strandt en het sprookje van Joris en de Draak tot leven brengt. Daarin besluiten Joris en prinses Rosalie samen de strijd aan te gaan met een draak die het koninkrijk bedreigt.