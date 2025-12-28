Welkom!
Duinrell

Brand in Duinrell-bungalow op tweede kerstdag: woning voorlopig niet verhuurbaar

Gisteren, 14.01 uur

In het vakantiepark van Duinrell in Wassenaar is op tweede kerstdag brand uitgebroken in een vakantiewoning. Het ging om een keukenbrandje in een zogeheten Duingalow. De brandweer werd kort na het middaguur gealarmeerd.

Volgens Duinrell kon de eigen beveiliging snel ingrijpen met een brandblusser. Daardoor bleef de brand beperkt, maar ontstond wel veel rookschade. De brandweer rukte uit met twee tankautospuiten en een hoogwerker om de situatie veilig te stellen.

De woning is tijdens de kerstvakantie niet meer beschikbaar voor verhuur. Aanwezige gasten konden worden omgeboekt, bevestigt een woordvoerder van het Zuid-Hollandse pretparkresort aan Looopings. De bungalows van Duinrell zijn tijdens de kerstdagen erg in trek.

