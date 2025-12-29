Looopings

Veel Efteling-ophef en het meest teleurstellende pretpark ter wereld: dit waren de best gelezen Looopings-artikelen

De top tien van best gelezen Looopings-artikelen van 2025 is bekend. Het afgelopen jaar werd wederom het meest geklikt op de Efteling: maar liefst acht van de tien nieuwtjes in de ranglijst gaan over het Kaatsheuvelse sprookjespark. De absolute nummer één: geen aankondiging van een nieuwe attractie of een schokkende primeur, maar een verkeerd geparkeerde auto.

Facebook ontplofte in september na het verschijnen van een foto waarop twee auto's op de Efteling-parkeerplaats vlak naast elkaar zijn gezet. De bestuurder van een kleine Fiat besloot zijn wagen zo strak mogelijk tegen een breed geparkeerde Volvo aan te zetten. "Probeer nu nog maar eens in die Volvo te komen", luidde het bijschrift.

Voor- en tegenstanders buitelden over elkaar heen in de commentaren. Die discussie was weer voer voor een beschouwing op Looopings, die het dus schopte tot het best scorende nieuwsbericht van het jaar. De top drie wordt verder gevormd door wel heel bijzondere Efteling-gasten en de sluiting van de attractie Danse Macabre vanwege technische problemen.



Tegenvallers

Op plek vier vinden we het eerste item dat niet over de Efteling gaat, maar over een internationaal onderzoek naar de grootste tegenvallers in de toeristische sector. De Looopings-lezer wilde dolgraag weten welk attractiepark was uitgeroepen tot de meest teleurstellende bestemming ter wereld. Ook op plaats vijf staat een artikel dat niet om de Efteling draait.



Het is echter de vraag hoe dat bericht een plekje heeft verworven in de lijst, want het nieuwtje "Attractie verdwijnt: na 47 jaar is het over en uit voor deze oldtimerbaan" bevat geen baanbrekende informatie of schokkende details. In plaats daarvan is het artikel slechts een mededeling dat het Duitse pretpark Heide Park afscheid neemt van het Oldtimer-Rundkurs uit 1978.



De tien populairste artikelen van 2025

1. Parkeerfoto uit de Efteling zorgt voor woede-uitbarsting op Facebook

2. Bijzondere gasten melden zich bij Efteling-poort, maar beveiligers laten hen niet naar binnen

3. Efteling sluit Danse Macabre met onmiddellijke ingang: komende dagen dicht

4. Dit attractiepark is uitgeroepen tot de meest teleurstellende bestemming ter wereld

5. Attractie verdwijnt: na 47 jaar is het over en uit voor deze oldtimerbaan

6. Duur foutje: man boekt per ongeluk verkeerde Efteling-vakantie, dus hij geeft de trip gratis weg

7. Kind valt in Efteling-vijver, moeder springt er achteraan

8. Efteling verraadt per ongeluk actuele bezoekersaantallen

9. Efteling is uitverkocht: attractiepark stopt ticketverkoop voor eerste kerstdag

10. De Efteling heeft een onbeperkte fastpass voor alle attracties, maar die is niet voor iedereen weggelegd



Andere populaire Efteling-items gingen over een weggegeven tripje, een kind dat in een vijver belandde, het verraden van bezoekersaantallen, drukte op eerste kerstdag en een onbeperkte fastpass voor vips. Net buiten de top tien eindigden berichten over activisten Madurodam, pechvogels in Efteling-wildwaterbaan Piraña en een limiet aan schoolreisjes in de Efteling.



Bright Nights

Het contrast met andere Nederlandse attractieparken is groot. Zo staat het best gelezen artikel over Walibi Holland op plaats twintig, over gesloten attracties tijdens winteropening Bright Nights. Slagharen wordt voor het eerst genoemd op de tachtigste plek in de top honderd, naar aanleiding van het afsluiten van een supermarkt voor dagbezoekers.



Toverland volgt pas negen plaatsen verderop (89), met een artikel over de extreem lange wachttijd bij Maximus' Blitz Bahn. Het vaakst aangeklikte bericht over het gloednieuwe overdekte attractiepark Bommelwereld (76) gaat niet over de opening, maar over kritiek van de Volkskrant. Duinrell komt dit jaar niet voor in de top honderd.