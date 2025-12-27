Efteling

Foto's: ijzige kou verandert Eftelingse monstervis in ijsbeeld

FOTO'S De monstervis bij Pinokkio in de Efteling is door het winterweer veranderd in een ijsvis. Het water dat normaal gesproken uit het blaasgat spuit, bevroor door de vorst. Dat zorgde voor een bijzonder tafereel: over de kop, kaken en tentakels hangen nu lange ijspegels.

Op social media verschenen verschillende foto's die laten zien hoe de oranje huid van het fantasiedier bedekt is met een laagje ijs. Langs de lippen en tussen de tanden zijn scherpe ijsnaalden ontstaan. Ook aan andere delen hebben zich dikke ijsranden gevormd.

In de bek hangen doorzichtige stalactieten, terwijl druppels water halverwege zijn vastgevroren. Het beeld oogt daardoor als een bevroren sculptuur. De monstervis maakt sinds 2016 deel uit van de uitbeelding van Pinokkio in het Sprookjesbos. Dat sprookje bestaat uit drie samenhangende scènes.



Haventje

Dat zijn de werkplaats van Geppetto, een nis met de Vos en de Kat en een haventje met de megavis, waarin Pinokkio en zijn vader gevangen zitten. Bezoekers kunnen de vis activeren met een interactieve hengel, waarna de bek opengaat en de figuren zichtbaar worden. Het ontwerp is van Robert-Jaap Jansen en Alessio Castellani.







































