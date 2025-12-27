Dolfinarium

Dierenactivisten houden wake bij Dolfinarium in Harderwijk

FOTO'S Dierenrechtenorganisatie Bite Back heeft zaterdag een wake gehouden bij het Dolfinarium in Harderwijk. De actie vond plaats bij de entree van het zeezoogdierenpark, tussen 17.00 en 19.00 uur. Een wake is een stille herdenkingsbijeenkomst waarbij wordt stilgestaan bij overleden dieren of mensen.

Het Dolfinarium is tijdens de kerstvakantie op dertien dagen geopend van 13.00 tot 19.00 uur voor winter-evenement Lights of Nature. De wake was bedoeld om aandacht te vragen voor dieren die de afgelopen jaren in het Dolfinarium in gevangenschap zijn gestorven, evenals de dieren die er nog altijd worden gehouden.

De organisatie stelt dat er in totaal minstens 52 dolfijnen het loodje hebben gelegd. Tijdens de actie werden de namen van overleden dieren op de grond gekrijt. Men wilde duidelijk maken dat de dieren "geen attracties of winstobjecten waren, maar individuen met een eigen karakter en natuurlijke behoefte aan vrijheid".



Maatschappelijke druk

Op locatie waren activisten aanwezig met spandoeken, fotoborden en flyers. Zij informeerden voorbijgangers en bezoekers over hun kijk op de situatie van de dieren in het park. Bite Back zegt met de actie bewustwording te willen creëren en de maatschappelijke druk op te voeren, met als doel een definitief einde van het Dolfinarium.



"Deze dieren zijn geen entertainers, maar voelende wezens die hun leven lang worden beperkt in hun natuurlijke gedrag", meldde een woordvoerder in een vooraf verspreid persbericht. "Zolang het Dolfinarium open is, blijven dieren het risico lopen om te eindigen op die lange lijst van overleden dieren."







