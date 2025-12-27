Disneyland Paris

Na Ratatouille is ook Spider-Man in Disneyland Paris 2D in plaats van 3D

Bezoekers van Disneyland Paris hebben momenteel geen 3D-bril nodig bij Spider-Man W.E.B. Adventure. De interactieve darkride in het Walt Disney Studios Park is tijdelijk tweedimensionaal in plaats van driedimensionaal. Dat valt te lezen op een bord dat is neergezet bij de ingang.

Het zou gaan om een uitzonderlijke situatie. "Beste rekruten, vandaag zijn de W.E.B. Vision-brillen niet nodig", luidt de boodschap. Normaal gesproken zien bezoekers dankzij de brillen diepte in de scènes. Door met hun armen te zwaaien, schieten ze als het ware spinnenwebben naar op hol geslagen robots.

De 3D-effecten zorgen ervoor dat objecten op de inzittenden af lijken te komen. Nu is simpelweg sprake van eenvoudige filmschermen. Volgens Disney gaat het dus om een tijdelijke aanpassing, om technische redenen. Spider-Man W.E.B. Adventure is onderdeel van Marvel-gebied Avengers Campus.



Ratatouille

Bij een andere attractie in hetzelfde park verdween eerder het 3D-effect definitief. De darkride Ratatouille: L'Aventure Totalement Toquée de Rémy? was bij de opening in 2014 nog driedimensionaal. Na enkele tests is vorig jaar besloten om voorgoed afscheid te nemen van de 3D-brillen. Sindsdien zijn de animaties op de schermen 2D.



