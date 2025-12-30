Efteling

Efteling heeft geen kipnuggets meer: alleen nog plantaardige nuggets

FOTO'S De Efteling is gestopt met het verkopen van kipnuggets. Het attractiepark stapte recentelijk over naar een vegetarische variant: plantaardige nuggets. Die zijn nu verkrijgbaar bij snacklocaties als de Smulpaap in parkdeel Marerijk, Frau Boltes Küche in Anderrijk en De Hongerige Machinist, onderdeel van horecacomplex Station de Oost, in Ruigrijk.

Bij het Paddenstoel-kindermenu werden al langer geen echte kipnuggets meer geserveerd, naast twee andere opties: vegetarische minifrikandellen en snacktomaatjes. Nu geldt dat dus ook voor de reguliere porties kipnuggets. "We communiceren het daarom ook als nuggets, met het plantaardig-logo erachter", bevestigt een Efteling-woordvoerder.

De Efteling stuurt al geruime tijd aan op een groter aandeel vegetarische en veganistische gerechten in de horeca. Het park introduceerde onder meer vegan poffertjes en experimenteerde met plantaardige varianten van pannenkoeken en mayonaise. Tegelijkertijd verdwijnen vleesproducten die volgens het park niet duurzaam genoeg zijn.



Mexicano's

Zo zijn Mexicano's geschrapt uit het personeelsrestaurant. Ook in de reguliere horeca van het attractiepark staat het populaire snackproduct ter discussie. In het restaurant van vakantiepark Loonsche Land wordt ondertussen via een aangepaste menukaart geprobeerd om gasten vaker te laten kiezen voor een vegetarische burger.







