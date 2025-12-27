Walibi Belgium

Lanceerachtbaan Walibi Belgium vastgelopen op onhandige plek: na de looping

VIDEO Een rollercoaster in Walibi Belgium is vrijdag vastgelopen op een ongebruikelijke plek. De trein van lanceerachtbaan Turbine kwam stil te staan tussen de looping en de zogeheten spike, een doodlopend baandeel. Bezoekers moesten geëvacueerd worden. De attractie kan voorlopig niet open.

Turbine - eerder Psyké Underground en Sirocco genoemd - is een overdekte coaster van het type shuttle loop: na een voorwaartse lancering richting een looping komt de trein tot stilstand op een stijgend baandeel, waarna hetzelfde parcours - inclusief looping - ook achterwaarts wordt afgelegd.

Gisterochtend rond 11.45 uur was er te weinig snelheid om de volledige rit af te maken. Dat bevestigt een woordvoerder aan Looopings. Op beelden is te zien hoe de trein na de inversie is stilgevallen. Daar zijn de passagiers uit de karretjes gehaald.



Veilig

"Waarschijnlijk werd de trein geblokkeerd door de kou", legt de voorlichtster uit. "Iedereen was snel en veilig geëvacueerd." De locatie van de trein zorgt wel voor een grote uitdaging: omdat de attractie volledig overdekt is, wordt het lastig om het voertuig terug in het station te krijgen.



"We gaan de trein vandaag en morgen met een kraan van de rail halen", weet de woordvoerster. "Normaal gezien zal de attractie op maandag weer open kunnen gaan." In Walibi Belgium vindt vandaag een besloten evenement plaats. Daarna is het park nog dagelijks geopend tot en met zondag 4 januari, met uitzondering van woensdag 1 januari.



Ondersteboven

In 1997, toen de attractie nog Sirocco heette, bleef de achtbaantrein honderd minuten lang ondersteboven in de looping hangen. Doordat het lanceringsmechanisme niet genoeg snelheid had, kwam de trein voorwaarts nog door het element, maar achterwaarts niet meer. Het ongeval werd wereldnieuws, maar er vielen geen gewonden.