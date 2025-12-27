Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Walibi Belgium

Lanceerachtbaan Walibi Belgium vastgelopen op onhandige plek: na de looping

Vandaag, 11.09 uur

VIDEO Een rollercoaster in Walibi Belgium is vrijdag vastgelopen op een ongebruikelijke plek. De trein van lanceerachtbaan Turbine kwam stil te staan tussen de looping en de zogeheten spike, een doodlopend baandeel. Bezoekers moesten geëvacueerd worden. De attractie kan voorlopig niet open.

Turbine - eerder Psyké Underground en Sirocco genoemd - is een overdekte coaster van het type shuttle loop: na een voorwaartse lancering richting een looping komt de trein tot stilstand op een stijgend baandeel, waarna hetzelfde parcours - inclusief looping - ook achterwaarts wordt afgelegd.

Gisterochtend rond 11.45 uur was er te weinig snelheid om de volledige rit af te maken. Dat bevestigt een woordvoerder aan Looopings. Op beelden is te zien hoe de trein na de inversie is stilgevallen. Daar zijn de passagiers uit de karretjes gehaald.

Veilig
"Waarschijnlijk werd de trein geblokkeerd door de kou", legt de voorlichtster uit. "Iedereen was snel en veilig geëvacueerd." De locatie van de trein zorgt wel voor een grote uitdaging: omdat de attractie volledig overdekt is, wordt het lastig om het voertuig terug in het station te krijgen.

"We gaan de trein vandaag en morgen met een kraan van de rail halen", weet de woordvoerster. "Normaal gezien zal de attractie op maandag weer open kunnen gaan." In Walibi Belgium vindt vandaag een besloten evenement plaats. Daarna is het park nog dagelijks geopend tot en met zondag 4 januari, met uitzondering van woensdag 1 januari.

Ondersteboven
In 1997, toen de attractie nog Sirocco heette, bleef de achtbaantrein honderd minuten lang ondersteboven in de looping hangen. Doordat het lanceringsmechanisme niet genoeg snelheid had, kwam de trein voorwaarts nog door het element, maar achterwaarts niet meer. Het ongeval werd wereldnieuws, maar er vielen geen gewonden.



Meer Walibi Belgium
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be