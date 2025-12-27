Walibi Holland

Video: meeste achtbanen zijn dicht, maar bezoekers kunnen wel bingo spelen in Walibi

VIDEO Walibi Holland heeft vrijdag geprobeerd om de pijn van een heleboel gesloten attracties iets te verzachten. Vanwege de kou stonden nagenoeg alle achtbanen in het pretpark stil: Condor, Lost Gravity, Speed of Sound, Untamed, Xpress: Platform 13, YoY Chill en YoY Thrill bleven dicht. Ter compensatie werd een bingoshow op poten gezet.

Entertainer Scott Bravenboer was opgetrommeld voor een eenmalige editie van Scott's A-Mee-Zing Kerstmuziek Bingo, onder een overkapping op het ronde plein in de buurt van horecagelegenheid Haciënda. Er werd muziekbingo gespeeld om 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 en 18.30 uur. Walibi was open tussen 12.00 en 20.00 uur.

Bravenboer kreeg gezelschap van een Sugar Fairy. Deelnemers konden geen nummers, maar kerstliedjes afstrepen op hun bingokaart. Ze maakten onder meer kans op kortingstickets en vrijkaarten. Die werden overigens ook uitgedeeld bij de uitgang van Walibi, ter compensatie van de grote hoeveelheid gesloten attracties.



Storing

Naast alle grote achtbanen - op Goliath na - hadden Spinning Vibe, Crazy River, Los Sombreros en Eat My Dust last van de kou. Blast kampt al maanden met een storing, El Rio Grande en Splash Battle zijn 's winters sowieso buiten gebruik. Walibi's winterseizoen Bright Nights duurt nog tot en met zondag 4 januari.