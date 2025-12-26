Europa-Park Resort

Beschuldigde hondentrainer Europa-Park ontkent dierenmishandeling: 'Noodzakelijk handelen'

De hondentrainer die wordt beschuldigd van dierenmishandeling in Europa-Park heeft voor het eerst zelf inhoudelijk gereageerd. In een verklaring op Instagram ontkent Wolfgang Lauenburger dat hij zijn honden mishandelde. Volgens hem geeft het online verspreide materiaal een onjuist beeld van de situatie, omdat de video's uit de context zijn gehaald.

Filmpjes waarop onder meer te zien is hoe Lauenburger honden slaat achter de schermen van de grote circusshow in Europa-Park, zorgden eerder deze maand voor veel commotie in Duitsland. Het attractiepark schrapte de hondenact onmiddellijk uit het circusprogramma. Meerdere partijen, waaronder de dierenartsenpraktijk van het Duitse district Ortenau, dienden strafrechtelijke klachten in.

De zaak wordt op dit moment onderzocht door de bevoegde autoriteiten. Ondertussen wordt de trainer naar eigen zeggen ernstig bedreigd en lastiggevallen. Volgens hem is de situatie zo uit de hand gelopen dat hij zijn kinderen uit angst niet meer naar school durft te sturen.



Acute vechtpartij

De man meldt dat hij al meer dan dertig jaar als hondentrainer werkt en dagelijks verantwoordelijk met honden omgaat. "De veiligheid van de dieren en de betrokken mensen staat voor mij altijd op de eerste plaats", beweert hij. Lauenburger zegt dat er sprake was van een acute en ernstige vechtpartij tussen meerdere honden.



"Dergelijke confrontaties vormen een aanzienlijke bedreiging voor alle betrokken dieren en kunnen tot zware verwondingen of zelfs de dood leiden als er niet onmiddellijk wordt ingegrepen", schrijft hij. "Afwachten of louter verbaal ingrijpen is in zulke momenten niet voldoende."



Ter bescherming

De trainer stelt dat zijn ingrijpen uitsluitend bedoeld was om de honden zo snel mogelijk van elkaar te scheiden en verdere verwondingen te voorkomen. "De genomen maatregelen dienden ter voorkoming van gevaar en bescherming van de dieren. Het ging uitdrukkelijk niet om geweld, bestraffing of mishandeling, maar om noodzakelijk, situatiegebonden noodhandelen."



Ook wijst Lauenburger erop dat het gepubliceerde videomateriaal slechts een fragment laat zien. "Het gepubliceerde, verknipte videomateriaal toont alleen een deel van de situatie en laat zowel de aanleiding als de dynamiek van de escalatie buiten beschouwing." Volgens de trainer ontstaat daardoor een verkeerd beeld "dat mijn werk en mijn houding tegenover dieren geen recht doet".



Proportioneel

De circusartiest benadrukt dat hij de beschuldiging van dierenmishandeling "uitdrukkelijk en resoluut" afwijst. Hij zegt dat zijn handelen "inhoudelijk onderbouwd, proportioneel" was en uitsluitend het welzijn van de betrokken honden diende. Ook roept hij dierenrechtenorganisatie PETA op om de volledige video openbaar te maken.