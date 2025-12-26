Plopsaland Resort Belgium

Winterkou legt attracties Plopsaland plat: zelfs draaimolen en oldtimerbaan kunnen niet open

Plopsaland Belgium lijkt niet voorbereid te zijn op temperaturen rond het vriespunt. Waar concurrenten Bobbejaanland en Walibi Belgium het wel voor elkaar krijgen om de meeste rollercoasters te openen - weliswaar met wat vertraging - hield Plopsaland vanmiddag vrijwel alle buitenattracties dicht. Zelfs simpele attracties als een draaimolen en een oldtimerbaan kreeg men niet aan de praat.

Plopsaland is de nationale koploper als het gaat om het sluiten van attracties bij winterweer. Het gaat dan niet alleen om waterattracties en achtbanen, zoals Anubis The Ride, SuperSplash, Heidi The Ride, Draconis, K3 Roller Skater, #LikeMe Coaster, Wickie The Battle, DinoSplash en The Ride to Happiness. Ook ogenschijnlijk simpele attracties als carrousels hebben blijkbaar moeite met de kou.

Wie om 14.00 uur in de officiële Plopsaland-app keek, ontdekte dat molens als De Eenden, de Carrousel, De Kikkers, Mega Mindy Jetski en Nachtwacht-Flyer buiten gebruik waren. Verder stonden De Tractors stil: in Plopsaland werkt zelfs een eenvoudige oldtimerbaan kennelijk niet als het buiten koud is. Een dagkaartje kost momenteel 51 euro per persoon.



Veel parken in de Benelux hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in extra maatregelen om attracties winterhard te maken, zoals het verwarmen van wielen en andere onderdelen. Hoewel Plopsaland al jaren 's winters geopend is, blijft het attractieaanbod achter op de concurrentie. De toegangsprijs van 51 euro blijft echter ongewijzigd en bezoekers ontvangen geen compensatie.



Een woordvoerder van Plopsaland zegt dat intern onderzocht wordt of er nog maatregelen genomen kunnen worden om meer attracties koubestendig te maken. "Tegelijk hebben bezoekers toegang tot een breed aanbod aan indoorattracties, belevingen, meet-and-greets, shows en de parade", vult de voorlichter aan.



Weer dicht

Hij benadrukt dat later vanmiddag, tussen 14.30 en 15.00 uur, nog wel meerdere attracties heropend zijn, waaronder DinoSplash, Heidi The Ride, Draconis en K3 Roller Skater. Die zijn nu, om 17.00 uur, allemaal weer dicht. "Onze medewerkers volgen de situatie van nabij op en openen de attracties zodra de omstandigheden het toelaten", luidt de uitleg.