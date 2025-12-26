Walibi Holland

Bezoekers Walibi Holland letterlijk en figuurlijk in de kou: bijna alle attracties gesloten

FOTO'S Bezoekers van Walibi Holland komen vandaag van een koude kermis thuis: vanwege het ijzige weer blijven bijna alle attracties gesloten. Van de elf populairste attracties in het park zijn er momenteel slechts twee operationeel: achtbaan Goliath en draaiend huis Merlin's Magic Castle.

Alle geopende pretparken in de Benelux worstelen vandaag met de kou, maar bij Walibi springen de problemen het meest in het oog. Het park in de polder beschikt vrijwel alleen over buitenattracties, waaronder veel rollercoasters. Die zijn niet bestand tegen lage temperaturen. Er blijven geen darkrides of andere overdekte attracties over, zoals de Efteling en Toverland die bijvoorbeeld wel hebben.

Walibi-bezoekers kunnen in verband met de gure weersomstandigheden op dit moment geen ritje maken in Condor, Crazy River, Lost Gravity, Space Shot, Speed of Sound, Untamed, Xpress: Platform 13, YoY Chill en YoY Thrill. "Wegens vorst gesloten", meldt Walibi op de pagina waar bezoekers de voorrangspas Fast Lane kunnen bestellen. Ter compensatie delen medewerkers vrijkaarten uit bij de uitgang.



Waarschuwing

Bij Merlin's Magic Castle, één van de twee geopende Fast Lane-attracties, staat wel een waarschuwing: "Sluit rond 18.30 uur". Dat is anderhalf uur vóór de rest van het park dicht gaat. Het draaiende huis van tovenaar Merlijn is de enige volledig overdekte attractie in het park.



Het is nu 1 graad boven het vriespunt in Walibi. Ook de kleinere attracties, die niet beschikken over een Fast Lane-rij, hebben moeite met de kou. Bezoekers moeten Los Sombreros en Spinning Vibe eveneens missen. Verder is de Skydiver al een tijdje buiten gebruik, net als de top spin Blast. De waterattracties El Rio Grande en Splash Battle blijven 's winters sowieso dicht.







