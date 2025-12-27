Efteling

Oude camping bij Efteling krijgt andere bestemming: verblijfsrecreatie mogelijk

Een voormalige camping naast de Efteling krijgt een andere bestemming. Het gaat om de mini-camping Bernehoeve, gelegen tussen vakantiepark Efteling Bosrijk en parkeerterrein P2. De grond, die al enkele jaren eigendom is van de Efteling, was altijd bestemd als kampeerterrein.

De gemeente Loon op Zand bereidt op verzoek van de Efteling een ontwerpwijziging van het omgevingsplan voor. Daardoor krijgt het terrein de bestemming verblijfsrecreatie, net als de naastgelegen vakantieparken Bosrijk en Loonsche Land. Een woordvoerder benadrukt dat er nog geen concrete plannen zijn om iets met het gebied te doen.

Na het overlijden van eigenaar Henk Mathijssen in juni 2019 werd de camping gesloten. Enkele maanden later kwam het terrein in handen van het attractiepark. "Het genoemde perceel is recent in eigendom gekomen van de Efteling B.V., maar er is geen wens of ambitie dit perceel te gaan gebruiken als camping, zoals beoogd is in de geldende planregels", laat de gemeente weten.



Bestemmingsplan

"Er is wens om dit perceel later te gebruiken zoals de omliggende percelen met de bestemming verblijfsrecreatie. Hiermee wordt recreatief nachtverblijf mogelijk gemaakt net als dit - binnen het bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030 - mogelijk is bij omliggende terreinen van de Efteling."



De Efteling wil "niet meer dan het reeds vastgelegde maximum van 5800 bedden realiseren", benadrukt de gemeente. "Alleen wil de Efteling deze bedden beter spreiden over het daarvoor bestemde gebied ten zuiden van de Eftelingsestraat." Daar werd afgelopen zomer al over gesproken.



Toekomst

Een woordvoerder van de Efteling bevestigt dat het uitsluitend om een bestemmingswijziging gaat. "Dit past beter in de omliggende gebieden, want we gaan het gebied in ieder geval niet gebruiken als kampeerterrein", zegt hij. "Om die reden wordt het aangepast, maar er zijn nog geen plannen voor de toekomst."



Het ontwerp-omgevingsplan ligt vanaf maandag 29 december 2025 zes weken ter inzage bij de gemeente. Het terrein werd in 2024 en 2025 al wel gebruikt als spelersdorp voor het RTL-televisieprogramma Te Land, Ter Zee En In De Lucht.