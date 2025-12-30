Efteling

Het blijft lekken in de Arcade van het Efteling Grand Hotel: oorzaak nog niet duidelijk

De lekkage in het Efteling Grand Hotel blijkt behoorlijk hardnekkig. Al sinds de opening in augustus kampt het luxueuze hotelcomplex met een lek in de Arcade, de boog die het Eiland van de Vijf Zintuigen verbindt met de Pardoes Promenade. Tot nu toe kon het probleem niet opgelost worden, vertelt een woordvoerder aan Looopings.

Bezoekers hoeven in ieder geval niet bang te zijn dat de spetters afkomstig zijn van de riolering. "Het gaat om leidingwater", aldus de voorlichter. "Het gebeurt alleen wanneer het hotel zo goed als vol zit." De oorzaak is op dit moment nog niet bekend.

"We kunnen pas op onderzoek gaan als het hotel niet meer zo vol zit als de afgelopen weken." Waarschijnlijk is daar tijd voor in het laagseizoen, na de kerstvakantie. Gelukkig valt de overlast vooralsnog mee, zegt de woordvoerder. "Behalve dan wat je ziet onder de arcadeboog."



Hekken

Plasjes water worden daar afgeschermd met hekken, om te voorkomen dat mensen druppels op hun hoofd krijgen of - als het vriest - uitglijden. Onder de boog bevinden zich ook de ingangen van de restaurants Brasserie 7 en Mystique en de souvenirwinkel Arcadeau.



Bij de bouw van het Efteling Grand Hotel is gebruikgemaakt van een opvallende bouwmethode, met prefabdelen. Constructeur Byldis ging tijdens de bouw failliet. Dat zorgde voor forse vertragingen. Uiteindelijk werd het 75 miljoen euro kostende hotel in augustus dit jaar officieel geopend, ruim een half jaar later dan gepland.



