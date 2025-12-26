Walibi Holland

Een opvallende attractie in Walibi Holland is al meer dan zeven maanden stuk

FOTO'S Walibi Holland wacht al maanden op onderdelen voor de attractie Blast. De thrillride staat sinds half mei stil vanwege een technisch defect. Een woordvoerder sprak eerder de verwachting uit dat bezoekers in september weer een ritje konden maken, maar die voorspelling kwam niet uit. Inmiddels is de attractie al meer dan zeven maanden buiten bedrijf.

Walibi's zomerseizoen startte begin april. Inmiddels zijn we aanbeland bij kerstevenement Bright Nights, nog steeds zonder Blast. De zogeheten top spin was dit jaar dus slechts enkele dagen operationeel. Vanwege de aanhoudende sluiting heeft het pretpark wel een speciaal bord laten maken met een uitleg erop.

"Deze attractie is helaas langdurig buiten gebruik", staat erop. "Voor de reparatie van deze attractie zijn wij afhankelijk van de levering van diverse onderdelen waar een langere levertijd op zit dan normaal. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor je begrip."



Kwaaltjes

Blast kampt al jaren met technische kwaaltjes, waardoor de attractie zeer regelmatig dicht is. Hoewel Walibi dit jaar wist door te komen zonder de 26 jaar oude schommelende bank, blijft men in het gevaarte investeren. Het attractiepark heeft nog steeds de intentie om de ride op te lappen.



Dat gebeurt in samenwerking met de gespecialiseerde firma Solidum Revisie in het dorpje Schuinesloot. De attractie werd deels afgebroken: elementen van de constructie zijn naar het Overijsselse bedrijf gebracht voor reparaties. De werkzaamheden kunnen echter pas afgerond worden als de benodigde onderdelen binnen zijn.















