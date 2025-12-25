Welkom!
Legoland Billund Resort

Rook en kleine brand in Legoland: attractie afgezet

Gisteren, 23.42 uur

In het Deense pretpark Legoland Billund is een brandje ontstaan. Afgelopen zaterdag werden politie en brandweer gealarmeerd toen rookontwikkeling werd vastgesteld in een elektrische kast achter een attractie. Tien brandweerlieden rukten uit. Het attractiepark was open voor een kerst-evenement.

Vermoedelijk ging het om kortsluiting in een installatie bij het flying theater Emmet's Flying Adventure - Masters of Flight. Uit voorzorg zette Legoland een klein deel van het park af. Men wilde voorkomen dat bezoekers en medewerkers hinder ondervonden van de rook.

Mogelijk was er sprake van oververhitting. In ieder geval was er geen opzet in het spel. Tijdens het blussen werd de stroomvoorziening tijdelijk uitgeschakeld. Volgens de autoriteiten was de situatie snel onder controle. De schade bleef uiteindelijk beperkt. Niemand raakte gewond.

