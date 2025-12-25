Madame Tussauds Amsterdam

Madame Tussauds sluit terugkeer beeld Marco Borsato niet uit

Krijgt Marco Borsato weer een plekje in Madame Tussauds Amsterdam, nu hij is vrijgesproken van ontucht? De bekende attractie sluit niet uit dat het wassen beeld van de zanger op termijn terugkeert in de vaste collectie. Dat laat een woordvoerder desgevraagd weten. Er is nog geen definitieve beslissing over genomen.

Het beeld van Borsato werd in januari 2022 verwijderd, na berichtgeving over misstanden bij het televisieprogramma The Voice of Holland, waar de zanger coach was. Madame Tussauds stelde dat de maatschappelijke impact van de zaak aanleiding gaf "om het beeld uit onze collectie te halen, afwachtende de uitkomst van het onderzoek".

Het ging daarbij niet om een oordeel, maar om het voorkomen van ongemak bij bezoekers, benadrukte het management destijds. De vrijspraak betekent niet automatisch dat Borsato wordt teruggezet: Tussauds zegt voortdurend te kijken welke publieke figuren relevant en passend zijn om te tonen.



Archief

Daarbij wegen de maatschappelijke context, de bezoekerservaring en de kernwaarden van het museum mee, aldus de voorlichter. Het Borsato-beeld staat nog in het archief. Volgens Tussauds is men op dit moment nog niet bezig met een mogelijke herplaatsing. Tegelijkertijd wordt een comeback ook niet uitgesloten.



In maart 2023 besloot het Openbaar Ministerie al om Borsato niet te vervolgen in een zaak rond The Voice. Recent oordeelde de rechtbank dat er in een andere zaak, over mogelijke ontucht met een toen 15-jarig meisje, onvoldoende bewijs was voor een veroordeling. Het Openbaar Ministerie liet later weten niet in hoger beroep te gaan.



Middeleeuws

Eén van de advocaten van Borsato, Carry Knoops, uitte zich eerder kritisch over het verwijderen van het beeld. Zij noemde het "middeleeuws dat Marco al vanaf het begin is gebrandmerkt, onder meer door zijn beeld uit Madame Tussauds te halen".