Plopsa Station Antwerp

Nieuwe bestemming gezocht: wat moet er gebeuren met pretpark Plopsa Station?

Wat moet er gebeuren met de ruimte van Plopsa Station in treinstation Antwerpen-Centraal? De Belgische spoorwegmaatschappij NMBS roept bedrijven en organisaties op om ideeën in te dienen voor een nieuwe invulling. Na de permanente sluiting van het overdekte pretpark komt de locatie beschikbaar voor een ander concept.

De oproep is afkomstig van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, de Belgische tegenhanger van NS. Het gaat om een zone van 5878 vierkante meter, verdeeld over vier verdiepingen. De ruimte ligt op het zogeheten Mediaplein en is geïntegreerd in het stationsgebouw van Antwerpen-Centraal.

Volgens cijfers uit 2024 maken wekelijks 476.818 reizigers gebruik van het station. De spoorwegmaatschappij spreekt van een strategisch gelegen locatie. Men wil de belangstelling vanuit de markt verkennen voor een nieuwe bestemming, nu het attractiepark van Plopsa daar definitief verdwijnt.



Verkennende fase

Geïnteresseerden kunnen tot en met 25 maart 2026 een projectidee indienen. De NMBS benadrukt dat het gaat om een eerste verkennende fase. Er wordt op dit moment geen offerte gevraagd en de voorstellen zijn niet bindend. De ingediende ideeën worden gebruikt om te bepalen of en hoe een latere officiële marktbevraging wordt georganiseerd.



Alle voorstellen zullen worden bekeken, maar de spoorwegmaatschappij is niet verplicht om de resultaten mee te nemen in vervolgplannen. Bedrijven die geen idee indienen, lopen volgens de NMBS geen nadeel op en kunnen in een later stadium alsnog deelnemen aan een eventuele marktconsultatie. De daadwerkelijke toewijzing van de ruimtes vindt pas in een volgende fase plaats.