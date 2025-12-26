Efteling

Efteling-bezoekers grijpen naast popcornbucket Danse Macabre: eerste voorraad binnen twee dagen op

FOTO'S De nieuwe popcornbucket van de Efteling is een succes. Het attractiepark introduceerde deze week een thematische popcornbak in de stijl van Danse Macabre. Binnen twee dagen blijkt de eerste lading van het nieuwe souvenirtje volledig uitverkocht te zijn.

Bezoekers konden sinds woensdag 24 december popcorn aanschaffen in een lichtgevende lantaarn met het symbool van het griezelspektakel erop, voor 19,50 euro. Het item werd verkocht bij 't Koetshuys, één van de verkooppunten in het Huyverwoud.

Opnieuw blijkt dat er veel animo is voor Efteling-producten in thema: een dag later, op donderdag 25 december, was men al door de eerste voorraad heen. Wie nu naar de Efteling gaat, grijpt dus mis. Het product zal over een tijdje wel weer binnenkomen. Wanneer precies is niet bekend.







