Efteling

Efteling deelt souvenirs uit: kerstcadeautjes voor verblijfsgasten

FOTO'S Wie met Kerstmis blijft slapen in de Efteling, kan verrast worden met cadeautjes. Op social media verschenen berichten van verschillende verblijfsgasten die in de watten gelegd zijn met gratis souvenirs.

Zo zijn er bekers, flessen en puzzels met Pardoes-opdruk uitgedeeld. Er hingen viertalige kaartjes aan met de boodschap: "Speciaal voor jou, voor hier en thuis. Fijne feestdagen!" De actie was vooraf niet aangekondigd.

Blijven slapen kan bij de Efteling op vier verschillende plekken: in vakantiepark Efteling Bosrijk, vakantiepark Efteling Loonsche Land, het Efteling Wonder Hotel en het Efteling Grand Hotel. In de kerstvakantie liggen de tarieven fors hoger, maar nagenoeg alle accommodaties zijn vol.











